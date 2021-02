SNYDER I RIVERS VODIT ĆE ZVIJEZDE NA ALL STARU: Bogdanovićev trener dobio veliku čast

Snyder i Rivers bit će treneri na ‘All Star’ utakmici

Američka profesionalna košarkaška NBA liga objavila je kako će trener Utah Jazza Quin Snyder na “All Star” utakmici 7. ožujka u Atlanti voditi momčad kapetan koje će biti LeBron James, dok će trener Philadelphia 76-ersa Doc Rivers voditi momčad kapetan koje će biti Kevin Durant.

50 POENA, 17 SKOKOVA, 5 DODAVANJA, 2 UKRADENE LOPTE I 4 BLOKADE ZA 35 MINUTA: ‘Reći ću svojoj djeci jednog dana da sam igrao s Embiidom’

Snyder tek drugi trener Jazza na All Staru

Tradicionalno, momčadi na “All Star” utakmicama vode treneri vodećih sastava u konferencijama, a to su u ovom trenutku Utah i Philadelphia.

I dok će Rivers po treći put voditi neku momčad na “All Staru”, nakon 2008. i 2011. kada je bio trener Boston Celticsa, Snyder će po prvi put u karijeri imati tu čast.

Zanimljivo, Snyder je postao tek drugi trener Jazza koji je zaslužio čast voditi neku momčad na “All Staru”, nakon Franka Laydena 1984., dok legendarnom Jerryju Sloanu, koji je bio na klupi Utaha od 1988. do 2011. te koji je vodio klub do dva uzastopna finala (1997, 1998) to nikada nije uspjelo.

Znaju se starteri

Jučer su objavljeni igrači koji će biti starteri na “All Star” utakmici, a koje su izabrali navijači. To su krilo Los Angeles Lakersa LeBron James, centar Denver Nuggetsa Nikola Jokić, krilo Los Angeles Clippersa Kawhi Leonard, razigravač Golden State Warriorsa Stephen Curry i bek Dallas Mavericksa Luka Dončić iz Zapadne konferencije, odnosno krilo Brooklyn Netsa Kevin Durant, branič Washington Wizardsa Bradley Beal, branič Brooklyn Netsa Kyrie Irving, krilo Milwaukee Bucksa Giannis Antetokounmpo centar Philadelphia 76-ersa i Joel Embiid.

Preostalih 14 igrača koji će nastupiti na toj utakmici izabrat će treneri, a njihova imena bit će objavljena u utorak.