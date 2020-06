SLJEDEĆA NBA SEZONA MORAT ĆE SE SKRATITI: Raspored će biti jako gust, no neke momčadi imat će pauzu od osam mjeseci

Jedan od razloga zašto bi sljedeće sezone raspored utakmica u NBA ligi mogao biti zgusnutiji su i Olimpijske igre u Tokiju koje bi se trebale održati od 23. srpnja do 8. kolovoza sljedeće godine

Generalni menadžer američke profesionalne košarkaške NBA momčadi Atlanta Hawksa Travis Schlenk izjavio je kako liga planira skraćenu sezonu 2020/21. kako bi se smanjili mogući problemi koje će uzrokovati kratka pauza između završetka ove sezone koja je prekinuta sredinom ožujka zbog pandemije koronavirusa i početka sljedeće.

“Za momčadi koje stignu do finala ove sezone pauza će biti vrlo kratka, neće igrati samo od sredine listopada do početka prosinca. No, liga želi ostati što je moguće bliže povijesnom kalendaru, a to znači završetak ligaškog dijela sezone sredinom travnja i doigravanje do sredine lipnja sljedeće godine. Na jednom od video sastanaka s nama generalnim menadžerima liga je najavila i mogućnost mnogo zgusnutijeg rasporeda sljedeće sezone. Kao što znate, u posljednje vrijeme se mnogo radilo na tome da se izbjegavaju situacije igranja utakmica dan za danom, a poglavito situacija u kojima su klubovi morali igrati četiri utakmice u pet dana. Ipak, sljedeće sezone igrači bi mogli biti suočeni s vrlo zgusnutim rasporedom utakmica”, izjavio je Schlenk.

Nastavak 31. srpnja

Za razliku od momčadi koje stignu u samu završnicu ove sezone, koja bi se trebala nastaviti 31. srpnja u Orlandu, a mogla bi potrajati sve do 12. listopada, Schlenkova Atlanta bit će suočena s potpuno drugačijim izazovom pred novu sezonu. Naime, Hawksi su jedna od osam momčadi koje se neće pojaviti u Orlandu pa će biti bez službenih utakmica gotovo devet mjeseci, ali i bez formalnih treninga punih osam mjeseci, odnosno od 10. ožujka do 10. studenoga za kada je zakazano otvaranje trening-kampova pred novu sezonu.