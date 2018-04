SLAVNI TRENER OVIM GOVOROM OSTAVIO NOVINARA BEZ TEKSTA: ‘Da li si ti ozbiljan? Ovo je najlakši posao na svijetu’

Jedan od najboljih NBA trenera u povijesti Gregg Popovich (69) dobio je pitanje novinara nakon poraza od Golden Statea o tome da li razmišlja o odlasku u mirovinu s obzirom na to kako je na press konferenciji djelovao iscrpljeno i umorno.

Ono što je uslijedilo bio je klasični Popovichev odgovor.

“Da li ti ozbiljan. Ovo je najlakši posao na svijetu, pogotovo u usporedbi s mnogim drugima. Odletjet ću ovdje u privatnom avionu. Dobro, nije privatni, ali jest čarter let. Neću ništa platiti – besplatno je. Znate koliki avionu, baš su veliki…Još su imali i hranu unutra. Ona je također bila besplatna. Kada sam sletio, smjestili su me u hotel, a ni za to nisam dao ni centa. Potom sam otišao na utakmicu i dobio mjesto u prvom redu. I to za utakmicu doigravanja! Pazite, čak ni karte nisam platio! Poslije sam obišao tri, četiri restorana koja nisam platio pa otišao u hotel. Ujutro me dočekao doručak, zamislite – besplatan. Najgore u svemu da ću si sam morati platiti ručak. Kako da ne volim svoj posao”, sarkastičnim izlaganjem pokupio je simpatije Popovich.

Njegovi Spursi trenutačno protiv aktualnih prvaka gube 2-0 u seriji na četiri pobjede.