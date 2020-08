‘I otad, te godine, stvarno nisam bio u reprezentaciji’

Na jučerašnji dan 1967. godine rođen je Aleksandar Saša Đorđević, jedan od najboljih srpskih košarkaša u povijesti. Đorđević je nastupao za brojne klubove, igrao je za Partizan, milansku Olimpiju u kojoj je 2005. završio igračku karijeru, bolonjski Fortitudo, Portland Trail Blazerse, Barcelonu, madridski Real i pesarski Scavolini. Obnašao je i funkciju izbornika košarkaške reprezentacije Srbije. Kao igrač, bio je poznat po svom ubojitom šutu za tricu…

Umalo došlo do fizičkog sukoba

Srpski tabloid Kurir stoga se prisjetio jednog detalja kada je Đorđević igrao za Partizan protiv Cibone, a na drugoj strani su bili pokojni i nikad prežaljeni, najveći hrvatski i europski košarkaš Dražen Petrović i brat mu Aleksandar. Sve je navodno eskaliralo do te mjere da je umalo došlo do fizičkog sukoba…

“Nisu oni mene tukli, ja sam probao tući njih, ne znam jesam li uspijevao ili ne. Izgubili smo tu utakmicu poslije dva produžetka, Dražen je ispao u jednom od tih produžetaka, zbog pet osobnih grešaka. Poslije utakmice mi se unio u lice i rekao: “A ti, mali, zapamtit ćeš kad ćeš igrati u reprezentaciji! Nikad više!”, okrenuo se i otišao, a ja sam krenuo za njim, psovao ga, vrijeđao, držali me svi”, rekao je Đorđević o incidentu koji se dogodio nakon pripremne utakmice između Cibone i Partizana u Zagrebu.

‘Otad nisam bio u reprezentaciji’

“I otad, te godine, stvarno nisam bio u reprezentaciji. Da li je to zbog toga ili nečeg drugog, ne znam, ali meni se to dogodilo, tako da nije bila ugodna situacija, iako smo imali odličan odnos. Da li zbog bahatosti nas klinaca, koji smo se usudili da napadnemo moćnu Cibonu u to vrijeme, njega na toj poziciji, njegovog brata, koji je isto bio u reprezentaciji, nemam pojma, ali to je istina”, rekao je Đorđević.