SKELIN NAKON NEVIĐENOG DEBAKLA HRVATSKE PROTIV RUMUNJSKE: ‘Ostavka? Nisam se sam doveo pa se neću ni odvoditi’

“Tijekom tjedna sam pokušao koliko god je bilo moguće da relaksiram igrače, međutim, opet smo se polomili pod tim pritiskom”, rekao je Skelin

BLAMAŽA HRVATSKE U KLJUČNOJ UTAKMICI: Rumunji slave, naši se jednom od najgorih utakmica u povijesti oprostili od SP-a?

Nakon debakla u ispunjenom Višnjiku i poraza hrvatske košarkaške reprezentacije od Rumunjske rezultatom 56-58 oglasio se i izbornik Ivica Skelin.

“Ostavka? Ukoliko Savez to traži moja ostavka je na stolu. Nisam taj koji odlučuje o svojoj sudbini. Nisam sam sebe doveo pa prema tome neću ni sam sebe odvoditi. Igrali smo u velikom grču, ne znam je li psihološka priprema u pitanju ili smo izgorjeli od velike želje. Tijekom tjedna sam pokušao koliko god je bilo moguće da relaksiram igrače i da im ukažem da imamo tu kvalitetu, da možemo igrati hrabro jer ovo je znatno drukčija momčad od one koja je igrala u prvim windowsima, međutim, opet smo se polomili pod tim pritiskom. Promašili smo enorman broj otvorenih šuteva. Kada su oni poveli jednostavno se dogodila blokada”, rekao je izbornik pa nastavio:



‘Planiram sjesti s vodstvom Saveza’

“Ovo je moja ekipa. Kada ekipa izgubi ja sam izgubio, ja se ne osjećam ponosno ako vi to tako mislite. Moram pogledati utakmicu da vidim u čemu sam pogriješio. Danas sam se odlučio da ću Perića više gurati na trojku, Buvu na tri i očekivao sam da će Ivan napraviti puno veći posao tu. Planiram prije svega sjesti s vodstvom Saveza, nova utakmica je za dva dana i onda će nakon toga moji planovi ovisiti o čelnim ljudima.”

Osvrnuo se i na mladog Uljarevića kojem je mogao dati i nešto više prilika te je pokušao detektirati današnje probleme:

“Žao mi je, ali danas igra prvi puta, nažalost, ako ima ikakav dobitak onda je to spoznaja da on može igrati. Cijelu smo utakmicu muku mučili sa šutom, i tu razliku 34:22 nismo napravili na krilima pozicionog napada i šuta. U tom trenu smo dobili laganih sedam poena zaredom, skupili su nam dvaput skok u napadu i ušli su nam u rezultat. Kad su se vratili, psihološka prednost je bila na njihovoj strani. Možda smo trebali biti strpljiviji, odložiti neke trice, prebacivati stranu… Pilepić i Krušlin su klasični šuteri, zabraniti im to nije pametno. Trudili smo se spuštati loptu dosta ispod koša, Rumunji su to osjetili i skupljali se i nismo imali koša iz reketa.”

‘Naša je obrana bila uporna’

Zare Markovski otkrio je kako je vodio svoju momčad do pobjede:

“Izvukli smo najviše što smo mogli, nema ništa što vas može učiniti sretnijim, nego kada igrači ispune sto posto sve što smo se dogovorili. Hrvatska je imala loš postotak, no mi smo se što bolje pokušavali braniti, riskirali smo više od vanjskih, nego visokih, ideja je bila presing na njhov atletizam. Naša je obrana bila uporna i kada su igrali sa tri visoka na tri visoka igrača, riskirali smo, nije to bilo plan, nismo se spremali da će igrati sa tri visoka, no za vrijeme utakmice, igrači su razumjeli da moramo mijenjati plan u hodu.”