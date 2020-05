Simon je već zašao u ozbiljne igračke godine. Umiroviti se neće još, ali nije nemoguće da ga klub otpusti ako bude financijskih problema

Hrvatski košarkaški reprezentativac Kruno Simon sa svojim je Efesom živio košarkaški san. U tuskom prvenstvu držali su prvo mjesto, a bili su i na čelu tablice Eurolige. No, pandemija koronavirusa zaustavila je sve i Simon se vratio u Zagreb gdje se pokušava održati u formi. Tursko prvenstvo je otkazano, ali postoje mogućnosti da se do kraja odigra Euroliga.

“Zapravo si bez lopte, da ti je zabranjeno ići u dvoranu, da moraš doma improvizirati, zatvorene su bile i teretane. Evo uživam sad u Zagrebu iako je trebao sad biti vrhunac moje sezone, ali okolnosti su takve. Sigurno da smo mi najpogođeniji time da otkaže sve, da se prekinu prvenstva. Bili smo u fantastičnoj formi, igrali smo od prve utakmice odlično, po meni smo bili čak prvi favoriti za osvajanje Eurolige, ali na ovo se nažalost ne može utjecati”, rekao je Simon u razgovoru za RTL.

Simon je već zašao u ozbiljne igračke godine. Umiroviti se neće još, ali nije nemoguće da ga klub otpusti ako bude financijskih problema.

“Teško je reći, s 35 godina ne možeš raditi neke dugoročne planove. Kako se sad osjećam, uživam i dok god je tako, igrat ću. Kad osjetim umor i da mi je problem otići na trening i utakmicu, to će bit znak da je vrijeme za kraj”, rekao je Simon.

Veseli se kvalifikacijama

Nakon 18 godina profesionalne karijere jedna mu se želja ipak nije ostvarila.

“Kad sam bio mali, uvijek mi je bio san zaigrati u Ciboni. To je jedna neostvarena želja. Ali sam vidio puno slučajeva u sportu kad se igrači vrate pa nisu u stanju igrati. To bih svakako htio izbjeći da se dođem sramotiti u svoj grad, to mi nije u interesu”, priznao je Simon.

Simon je još uvijek u kombinacijama za reprezentaciju. Posebno se veseli splitskim kvalifikacijama za Olimpijske igre sljedeće godine.

“Svakako mi je žao jer u reprezentaciji mi se čini da se pojavila neka kemija i da svi s veseljem su iščekivali taj turnir. Ja se nadam da ćemo zadržat duh do 2021. i da ćemo na tom turniru izboriti olimpijadu”, zaključio je Simon.