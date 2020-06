Lonnie Walker je jedna od najbolje čuvanih tajni NBA lige. U San Antonio Spursima, kod slavnog trenera Gregga Popovicha dobiva limitiranu minutažu, ali vidi se da je igrač koji će u budućnosti biti velik problem za protivničke obrane.

No Walker je ovih dana u javnost izašao s nekim podosta šokantnim informacijama. Naime, Walker je priznao da su ga seksualno zlostavljali kad je bio mali, a svoju priču objavio je na društvenim mrežama. Sve je krenulo u naizgled bezazlenoj priči o njegovoj čudnoj frizuri.

“Pravi razlog zašto sam puštao kosu i imao takvu frizuru je jer sam se na taj način borio s unutarnjim demonima. Naime, tijekom ljetnih praznika prije 5. razreda bio sam okružen s dosta obitelji, čija imena neću spominjati. Tijekom tih mjeseci bio sam žrtva seksualnog zlostavljanja i silovanja, a najgori dio svega je što sam se na to navikao, smatrajući to normalnim”, priznao je Walker.

Lonnie Walker explains why he cut his hair. Wow. pic.twitter.com/Iu0zrnjXsQ

