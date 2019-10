SHOWTIME LAKERSA U STAPLES CENTRU: Čitava Amerika upravo bruji o ovim nevjerojatnim potezima LeBrona i društva

Lakersi su svojim navijačima priuštili šou

Košarkaši Los Angeles Lakersa, momčadi koja bi ove sezone trebala igrati važniju ulogu na Zapadu, u noći je s nedjelje na ponedjeljak po hrvatskom vremenu u svom Staples Centru pobijedila Charlotte Hornets 120:101 za svoju drugu pobjedu ove sezone. Navijači Lakersa u ovoj se sezoni nadaju kako bi se onaj poznati Showtime mogao vratiti u Los Angeles.

Showtime se očekuje u LA-u

2020 Showtime Lakers pic.twitter.com/XUjTieIUsR — NBA RETWEET (@RTNBA) September 24, 2019

Od Howarda, preko Carusa, do Davisa

Magic Johnson u Los Angelesu gradi zvijezdanu momčad, a konture raznovrsnosti Lakersi su pokazali protiv Hornetsa. Pogledajte OVDJE ovo podvaljivanje za zakucavanje Howardu. Alex Caruso, 25-godišnji igrač koji bi u Lakersima trebao imati sporednu ulogu s minutama uglavnom danih da se netko drugi odmori, ograničenom ulogom u rotaciji, zapalio je društvene mreže kad je presjekao jednu loptu Stršljenova, pretrčao čitav teren u sprintu i zakucao. Tu situaciju možete vidjeti – OVDJE. Ili OVDJE iz drugog kuta.

More Lakers: Hernandez: LeBron James and Anthony Davis Show feels like Showtime Lakers 2.0 https://t.co/dQkaElptVi — Brad Turner (@BA_Turner) October 26, 2019

A pogledajte samo ovaj potez najboljeg košarkaša današnjice LeBrona Jamesa tri minute prije kraja utakmice, kad je sve napravio sam, vinuo se u visinu i zakucao. To možete vidjeti – OVDJE. Jedan od najboljih centara lige Anthony Davis pogodio je bio i tricu… No, nije to bilo sve od njega. Pokazao je Davis svoje crosssover sposobnosti kad je poslao po ćevape svog čuvara i spretno zabio. To možete vidjeti – OVDJE. Sažetke čitave utakmice možete vidjeti – OVDJE.

A pogledajte ovu akciju Lakersa, koja je započela fenomenalnom blokadom Davisa za zakucavanje na kraju balade.