Jokiću je postigao 38 poena u pobjedi Nuggetsa

Denver Nuggetsi poravnali su omjer u pobjedama protiv Portland Trail Blazersa na 1-1 sigurnom 128-109 pobjedom. Nuggetsi su do poravnanja u seriji protiv Blazersa stigli ponajprije zahvaljujući svojoj najvećoj zvijezdi, srpskom centru Nikoli Jokiću koji je postigao 38 koševa te su imali dvoboj pod kontrolom od početka do kraja. Na poluvremenu je bilo 12 razlike (73-61) za domaće, u nastavku je ta prednost rasla i do najvećih 23, dok Blazersi u drugom poluvremenu nisu niti jednom prišli na manje od 10.

Jokić je dobrog pomagača imao u Michaelu Porteru koji je dodao 18 poena, a dvoznamenkasti učinak imali su još veteran Paul Millsap (15), Aaron Gordon (13), Monte Morris (12) i Facundo Campazzo (12).

A poslije utakmice Jokiću se obratio legendarni Shaquille O’Neal.

Shaq showing off his Serbian to Jokic Joker wasn’t ready 😂 (via @NBAonTNT)pic.twitter.com/G4rVz6vR9h — Bleacher Report (@BleacherReport) May 25, 2021

“Sjajna igra, brate”, pokušao je Shaq reći na srpskom, ali ga Jokić nije najbolje razumio pa je ponovio.

“Sjajna igra, brate”, ponovio je.

“Aha, sjajna igra, brate. Hvala, hvala”, uzvratio je Jokić