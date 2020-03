[VIDEO] SENZACIONALNI POTEZ HEZONJE: Super Mario izveo ludost o kojoj će se još dugo pričati; Dvorana se ustala na noge

Foto: Screenshot: You Tube

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Silvijo Maksan 07:12 08.03.2020

Uzeo loptu, potegao kontru i akrobatski zabio

Raspoložen je noćas po hrvatskom vremenu bio i Mario Hezonja. On je u Moda Center at the Rose Quarteru u Portlandu, za svoje Blazerse u porazu od Sacramento Kingsa 123:111, ušavši s klupe ukupno odigrao 22:52 minute i ubacio 16 poena, uz 3 skoka i jednu asistenciju. Šut iz igre imao je 7-11, za tricu 2-4, uz izgubljenu loptu. Bila mu je ovo najbolja utakmica sezone s najviše poena.

S jednog kraja na drugi

BABO PROTUTNJAO DETROITOM: Odigrao jednu od najboljih utakmica sezone; Pogledajte majstoriju za svjetla reflektora i TV špice

U drugoj četvrtini, 7:15 minuta prije završetka prvog poluvremena, pri rezultatu 56:38 za Kingse, Hezonja je briljirao zabivši tricu, nakon toga je ukrao loptu, a onda iz teške pozicije zabio iza leđa akrobatski koš za pljesak svoje klupe i čitav dvorane. To možete vidjeti u priloženom videu od 1:02, kao i u priloženom videu dolje.

Mario Hezonja drills a triple, steals it, scores again pic.twitter.com/cw9V93L7hB — NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) March 8, 2020

Rezultati NBA utakmica odigranih 7. ožujka:

Detroit Pistons – Utah Jazz 105:111

(Bojan Bogdanović 32 koša, šut 12-18, trice 3-6, 5 skokova, 2 asista

Charlotte Hornets – Houston Rockets 108:99

Cleveland Cavaliers – Denver Nuggets 104:102

(Ante Toni Žižić bez koša, šut 0-1)

Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks 118:101

Golden State Warriors – Philadelphia 76ers 118:114

(Dragan Bender 10 koševa, šut 3-3, trice 2-2,3 skoka, asist)

Portland Trail Blazers – Sacramento Kings 111:123

(Mario Hezonja 16 koševa, šut 7-11, trice 2-4, 3 skoka, asist)