[VIDEO] SENZACIONALNI POTEZ HEZONJE: Super Mario izveo ludost o kojoj će se još dugo pričati

Foto: Screenshot: You Tube

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Silvijo Maksan 07:12 08.03.2020

Uzeo loptu, potegao kontru i akrobatski zabio

Raspoložen je noćas po hrvatskom vremenu bio i Mario Hezonja. On je u Moda Center at the Rose Quarteru u Portlandu, za svoje Blazerse u porazu od Sacramento Kingsa 123:111, ušavši s klupe ukupno odigrao 22:52 minute i ubacio 16 poena, uz 3 skoka i jednu asistenciju. Šut iz igre imao je 7-11, za tricu 2-4, uz izgubljenu loptu. Bila mu je ovo najbolja utakmica sezone s najviše poena.

S jednog kraja na drugi

BABO PROTUTNJAO DETROITOM: Odigrao jednu od najboljih utakmica sezone; Pogledajte majstoriju za svjetla reflektora i TV špice

U drugoj četvrtini, 7:15 minuta prije završetka prvog poluvremena, pri rezultatu 56:38 za Kingse, Hezonja je briljirao ukravši prvo jednu loptu, a onda iz teške pozicije zabio iza leđa akrobatski koš za pljesak svoje klupe i čitav dvorane. To možete vidjeti u priloženom videu od 1:02.