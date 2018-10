FANTASTIČNI LUKA DONČIĆ BIO JE KLJUČAN IGRAČ U POBJEDI DALLASA: Zabio je najviše koševa i odlučio utakmicu

Luka Doncic's performance in @dallasmavs' third preseason game vs. the @sixers (115:112):

26 minutes

15 points

5 assists

4 rebounds

4 turnovers

FG: 4/8

2PT: 1/3

3PT: 3/5

FT: 4/4#mavericks #doncic pic.twitter.com/7BLQjbauvg

— Miha Žakelj (@MihaZakelj) October 8, 2018