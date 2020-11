SENZACIONALNI IZRAELSKI WUNDERKIND KOJI JE ODUŠEVIO EUROPU: ‘Moj otac je s Kosova, iz Srbije’

Washington Wizardsi su jutros po hrvatskom vremenu u Americi, kao deveti izabrali izraelsko krilo, 19-godišnjeg Denija Avdiju, sina bivšeg igrača Crvene zvezde Zufera Avdije, koji je u svojoj mladoj karijeri već odigrao više od 100 profesionalnih utakmica. Inače, na ESPN-u govore kako je to igrač o kojem se puno govorilo i pričalo prije drafta…

