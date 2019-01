SENZACIONALNI HRVATSKI LAKER BEZ PROMAŠAJA: Igra košarku života, a ove njegove brojke i nova predstava to i dokazuju

Gordon Hayward shot 14/18 from the field tonight vs. Minnesota. This is the best shooting performance since Paul Pierce torched Cleveland on 12/19/12 for 40 points while shooting over 80% (13/16). #nba #nbahistory #nbabasketball #nbahighlights #nbanews #bostonceltics pic.twitter.com/N4sRDxIcQz

— backcourtstats (@backcourtstats) January 3, 2019