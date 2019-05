SENZACIONALNA CIBONA PRVAK HRVATSKE: Nevjerojatni rasplet u dvorani 2 Doma sportova; o ovom će se još dugo pričati

Cibona iznenađujuće osvojila naslov prvaka Hrvatske

Košarkaši Cibone pobijedili su Cedevitu u četvrtak navečer sa 100-98 (22-23, 32-22, 14-33, 32-20) i tako u četiri utakmice finalne serije ‘pomeli’ peterostrukog prvaka Hrvatske za svoj prvi naslov od 2013. godine, a 19. ukupno. Pobjednički koš postigao je Dominic Gilbert dvije sekunde prije isteka vremena, a Cibona je u posljednjih šest i pol minuta dvoboja uspjela preokrenuti 16 koševa zaostatka u utakmici prepunoj nevjerojatnih preokreta.

Cedevita imala +17, ali…

Naime, Cibona je na početku treće četvrtine imala 11 koševa prednosti (56-45) i bučnu podršku svojih navijača koji su bili brojniji na ispunjenim tribinama dvorane 2 Doma sportova, ali je do kraja treće dionice Cedevita potpuno preokrenula rezultat i u posljednju četvrtinu ušla sa 10 poena viška (78-68).

Serijom 14-0 od 29. do 33. minute Cedevita je stvorila 17 koševa prednosti (85-68). Cibona je tada ostala i bez razigravača Roka Rogića koji je zaradio drugu, isključujuću tehničku pogrešku.

Ključna 9-0 serija Cibone

U 34. minuti Cedevita je vodila sa 90-74, da bi samo tri minute poslije Cibona smanjila zaostatak na samo četiri koša (93-89). Tricom Katića Cedevita je dvije minute prije kraja povela 96-89. No, uslijedila je nova Cibonina serija od 9-0 za vodstvo 98-96 kad su ostale 33 sekunde. Cobbs je s dva pogođena slobodna bacanja izjednačio na 98-98 na 24 sekunde prije kraja. U posljednjoj akciji odlučujuću akciju odigrao je Fran Pilepić, ali njegovo polaganje nije bilo precizno. Nakon skoka u napadu promašio je i Filip Bundović, a iz trećeg pokušaja Gilbert je ugurao loptu u koš za veliko i zasluženo Cibonino slavlje.

Damir Markota proglašen najkorisnijem igračem finalne serije

Pilepić je sa 22 koša bio najbolji strijelac Cibone, Damir Markota je ubacio 14 poena, a po 13 koševa postigli su Dominic Gilbert i Ivan Novačić. Filip Krušlin sa 19 poena i Justin Cobbs sa 16 koševa bili su najbolji strijelci Cedevite koja nije uspjela osvojiti petu uzastopnu dvostruku krunu na domaćim parketima.

Cibonin veteran Damir Markota proglašen je najkorisnijem igračem finalne serije.

SVA FINALA PRVENSTVA HRVATSKE ZA KOŠARKAŠE

1992. Cibona – Zadar 2-1

1992./93. Cibona – Slobodna Dalmacija 3-1

1993./94. Cibona – Split CO 3-0

1994./95. Cibona – Zrinjevac 3-1

1995./96. Cibona – Split CO 3-1

1996./97. Cibona – Split CO 3-1

1997./98. Cibona – Zadar 3-1

1998./99. Cibona – Zadar 3-1

1999./00. Cibona – Zadar 2-0

2000./01. Cibona VIP – Split CO 3-0

2001./02. Cibona VIP – Zadar 2-0

2002./03. Split CO – Cibona VIP 2-0

2003./04. Cibona VIP – Zadar 3-1

2004./05. Zadar – Cibona VIP 3-2

2005./06. Cibona VIP – Zadar 2-1

2006./07. Cibona VIP – Zadar 3-2

2007./08. Zadar – Split CO 3-2

2008./09. Cibona – Zadar 3-1

2009./10. Cibona – Zadar 3-2

2010./11. Zagreb – Cedevita 3-0

2011./12. Cibona – Cedevita 3-1

2012./13. Cibona – Zadar 3-0

2013./14. Cedevita – Cibona 3-0

2014./15. Cedevita – Cibona 3-1

2015./16. Cedevita – Cibona 3-0

2016./17. Cedevita – Cibona 3-2

2017./18. Cedevita – Cibona 3-1

2018./19. Cibona – Cedevita 4-0