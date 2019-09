SENZACIJA NA SVJETSKOM PRVENSTVU: Francuzi u dramatičnoj utakmici za polufinale razbili moćni SAD

Francuzi su slavili sa 89:79 i plasirali se u polufinale

Francuska košarkaška reprezentacija režirala je senzaciju na Svjetskom prvenstvu u Kini. Izbacili su momčad SAD-a koju predvodi vrhunski strateg Gregg Popovich. Francuzi su slavili sa 89:79 i plasirali se u polufinale SP-a, dok će SAD ići u borbu za pet mjesto protiv Srbije.

SAD je uz Srbiju bio najveći favorit prvenstva za zlatnu medalju, a sada će se baš, eto, s njima boriti za mjesta koja ne nose baš nikakav prestiž, a ako slučajno i izgube bit će, pazite sada, sedma reprezentacija svijeta. Brončani s posljednjeg SP-a će u polufinalu igrati protiv Argentine, dok će u drugom polufinalu igrati Španjolska i bolji iz posljednjeg četvrtfinalnog ogleda Australije i Češke. Francuzi su i prije četiri godine na SP-u u Španjolskoj također stigli do polufinala u kojem su izgubili od Srbije (85-90), a potom su u dvoboju za broncu porazili Litvu 95-93.

Amerika bez zvijezda

Amerikanci su posljednji put ostali bez polufinala na svjetskom prvenstvu 2002. pred svojim navijačima kada su u četvrtfinalu izgubili od Jugoslavije (78-81). Prije toga medalju nisu osvojili 1978. na Filipinima. Sjedinjene Američke Države su u Kini lovile treći uzastopni naslov, što do sada nije uspjelo nijednoj momčadi u povijesti. Jedini su imali prijavljeni svih 12 igrača iz NBA lige, međutim stigli su bez najvećih zvijezda poput LeBrona Jamesa, Stephena Curryja, Jamesa Hardena, Anthonyja Davisa i Kawhija Leonarda. Izborniku Greggu Popovichu otkazalo je nastup čak 30 igrača, pa su Amerikanci stigli u Kinu u trećem ili čak četvrtom sastavu. Što se na koncu pokazalo presudnim.

Francuska je vodila tijekom gotovo cijele utakmice, a na poluvrijeme je otišla s deset poena prednosti, ali onda su se probudili Amerikanci u nastavku i došli do prednosti od sedam poena. Na kraju su Francuzi u posljednjoj dionici povukli i preokrenuli skor u svoju korist i na kraju razbili favorizirane protivnike.

Dramatična utakmica

Krenimo od početka. Amerikanci su poveli 5-2 i bilo je to njihovo najveće vodstvo u prvom poluvremenu. Francuzi su ubrzo okrenuli rezultat i u prvoj četvrtini imali i pet koševa prednosti (27-22). U drugoj dionici francuska prednost je narasla i na +8 (45-37), a na odmor se otišlo sa šest koševa prednosti za brončane s posljednjeg svjetskog prvenstva 2014. u Španjolskoj.

Najviše problema Amerikancima su u prve dvije četvrtine zadavali Evan Fournier i Rudy Gobert sa po 13 koševa, dok je branitelje naslova vukao Donovan Mitchell sa 15 koševa.

Francuzi su sjajno otvorili nastavak i nakon minute igre imali su deset koševa prednosti (51-41). Amerikanci su potom podigli ritam igre, zaigrali daleko agresivnije u obrani i malo pomalo smanjivali zaostatak. Tri minute prije kraja četvrtine stigli su na svega dva koša zaostatka (58-60), zakucavanjem najboljeg američkog igrača Mitchella izjednačili na 60-60, a 100 sekundi prije kraja četvrtine i do vodstva 63-62. Prvog nakon što su vodili 29-27. Na kraju četvrtine je bilo +3 za SAD (66-63).

Američki preporod nastavljen je i na otvaranju posljednje četvrtine i nakon dvije minute igre bilo je za Amerikance do tada najvećih +7 (72-65). Francuska je ipak pronašla izgubljenu energiju i smanjila na 74-71. Ntilikina je potom tricom četiri minute prije kraja izjednačio na 76-76, da bi koševima Fourniera i Goberta Francuzi poveli +4 (80-76). Kada je Ntilikina zabio za +6 (82-76) dvije minute prije kraja Francuska je bila korak do pobjede. Do kraja susreta Francuzi su samo povećali prednost do konačnih 89-79.

Francusku su do pobjede predvodili Fournier sa 22 koša, Gobert sa 21 košem i 16 skokova, te De Colo sa 18 koševa. U američkim redovima najefikasniji su bili Mitchell sa 29 koševa, Marcus Smart sa 11, te Kemba Walker sa 10 koševa.