Hoćemo li iduće sezone gledati možda i najveće rivale proteklog desetljeća zajedno u istoj NBA momčadi? Naime, ESPN-ov novinar Brian Windhorst tvrdi kako LeBron James vrbuje Stephena Curryja i nagovara ga da mu se priključi u LA Lakersima.

Ovaj dvojac nikada nije nosio isti dres osim na All Staru. Na posljednjem je LeBron odabrao Curryja u svoju momčad te je doznao kako je igrati s njim u momčadi. Windhorst navodi kao James sada želi zvijezdu Golden State Warriorsa vidjeti u Los Angelesu te da Lakersi već razmatraju opcije kako bi ga nagovorili da potpiše za njih.

"Steph is eligible for a contract extension this summer, and LeBron started recruiting him at All-Star break." – Brian Windhorst pic.twitter.com/fcdldOPlHU

— Major Sports Alerts (@sports___alerts) March 31, 2021