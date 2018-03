ŠEF ZVEZDE BRUTALNO ODGOVORIO HRVATSKOM KOŠARKAŠKOM MOĆNIKU: ‘Iza njega su ostale samo ruševine’

Prvi čovjek regionalne lige Nebojša Čović i aktualni predsjednik Zvezde objavio je veliko priopćenje.

Žestoko odgovor stigao je iz Srbije na adresu nekadašnjeg hrvatkog košarkaškog moćnika Bože Miličevića. Bivši direktor Zadra i Cibone te osnivač ABA lige optužio je među ostalim u intervjuu za Sportske novosti Crvenu zvezdu za kupovinu mjesta u Euroligi. Prvi čovjek regionalne lige Nebojša Čović i aktualni predsjednik Zvezde srpskim je medijima pustio veliko priopćenje gdje se obračunao s Miličeviće.

“Narodi na ovim prostorima imaju brojne zajedničke izreke, jedna je primjenjiva na nekadašnjeg čelnika Zadra i Cibone Božu Milićevića, kako sam kaže „osnivača ABA lige“ i tako dalje.. „Dobar glas se daleko čuje, a loš još dalje“, pa se tako o liku i djelu Bože Miličevića i u Srbiji zna mnogo. Posebno „djela“ nakon kojih je ostavljao ruševine svuda gdje je bio: Zadar, Cibona, bivša ABA liga, hrvatska košarka…

Ne znam što je motiv za ovog „umirovljenika“ koga je košarka odavno bacila na smetlište povijesti, da se sada javlja i obmanjuje javnost u Hrvatskoj, pa i regiji? Da li moje oglašavanje kao predsjedavajućeg ABA lige, da li je to iznošenje ogoljenih činjenica o poslovanju bivše lige, ili nešto treće, to samo on zna. Uglavnom, prozvanim se osjetio, i prozvao onaj koji bi trebalo najpre da šuti i da „navija“ da ga što prije zaborave – jer posljedice njegovog (njihovog) uspješnog djelovanja, neki klubovi trpe i danas”, poručio je i nastavio.

“Priča Božo o srpskom zakonodavstvu. A šta ćemo sa hrvatskim? Kako je ostavio KK Cibona u dugovima od preko 100 milijuna kuna? Mene bi bilo sramota da kao uspeh navodim prodaju Bagarića, Giričeka i ostalih nekada ozbiljnih igrača za sume koje je naveo. Lako je bilo dovoditi Kusa, Andrića, Bagarića, Tomasa za sume od preko 200-300 tisuća eura i biti prvi u Hrvatskoj. Čak i mi u Beogradu znamo za astronomske ugovore Prkačina od 600 tisuća Markote od 500 tisuća. Zanimljivo da su „njegovi“ igrači isplaćeni prije njegovog odlaska? Koliko se duguje na menadžerske provizije? Gde su hipoteke koje je Zagrebačka Banka – Zaba uzela na većinu nepokretnosti u vlasništvu KK Cibona?”, poručuje pa pita.

“Puno je pitanja za neuspješnog direktora, čovjeka koji se pitao za sve u Ciboni, i čije posljedice vladavine u europskom velikanu osjećaju i danas. Izgleda će Božo ostati zapamćen osim po dugovima, samo i po legendarnoj rečenici „Lakše je kupiti nego napraviti igrača“.

I najzad, hrvatskoj javnosti, kroz zakonodavne institucije koje su po standardima EU, Božo treba objasniti gde je “spiskao” pare iz Cibone koju je svojim upravljanjem od 20 godina doveo na rub egzistencije. Taman kada sam mislio da nema više njegovog “bljezganja”, eto njega, Bože da nas zabavlja! Prohujalo sa Božom ili prohujalo sa elementarnom nepogodom, na isto Vam se svodi!”, zaključio je Nebojša Čović.

