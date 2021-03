Dario Šarić i njegovi Phoenix Sunsi upisali su još jednu pobjedu, 28. ove sezone. U zemlji kaktusa slavili su protiv NBA prvaka Los Angeles Lakersa 111:94. Momčad Lakersa nastupila je bez svoje dvije najveće zvijezde – Anthonyja Davisa i LeBrona Jamesa koji se oporavljaju od ozljeda.

Kod Sunsa, koji iznenađujuće drže drugo mjesto na Zapadu, titulu najboljeg strijelca susreta podijelili su Devin Booker i Deandre Ayton, svaki je zabio po 26 poena. Fantastičan je bio i veteran Chris Paul koji je upisao triple-double – 11 poena, 13 asistencija i 10 skokova.

Chris Paul with a MASSIVE milestone.

He is the sixth player in NBA history to hit the 10K mark 👏 pic.twitter.com/RqmiEId5VD

