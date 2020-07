ŠARIĆEVA MAJSTORIJA I ODLIČNA PREDSTAVA: No, ono što su napravili Dončić, James i Davis za potpuni je naklon

Košarkaši Phoenix Sunsa svladali su jutros po hrvatskom vremenu Utah Jazz sa 101:88 u pripremnoj utakmici uoči skorašnjeg početka nastavka NBA sezone, a Dario Šarić je za pobjednike postigao 12 koševa, uz šest skokova.

Dario Saric has had a strong game. Making timely help rotations and closeouts and has been an effective driver in spurts. These 4-5 pnrs are fun, esp vs Utah's 2 center lineup. Tony Bradley lacks much of a chance vs Dario pic.twitter.com/ZAZUrD1rp5

— Ben Pfeifer (@Ben_Pfeifer_) July 24, 2020