Šarić zabio 7, Zubac stavio 5 – Hrvati se nisu baš proslavili protekle noći u NBA-u

U noći s nedjelje na ponedjeljak po hrvatskom vremenu, na NBA parketima, dva su hrvatska košarkaša igrala. Dario Šarić je u pobjedi svojih Phoenix Sunsa u svojoj dvorani protiv Orlando Magica 109:90, ušavši s klupe za 16 minuta igre ubacio 7 poena uz 5 skokova. Šut za dva imao je 2-7, za tricu je gađao 0-2. Slobodna je imao 3-3. Bila je ovo šesta pobjeda zaredom i deveto slavlje u posljednjih deset susreta za društvo iz Arizone. OVDJE pogledajte što se sve događalo u utakmici.

The Phoenix Suns are on a 6 game winning streak and 9-1 in their last 10 games 🔥 pic.twitter.com/SiXbKpT6aD — NBA Central (@TheNBACentral) February 15, 2021

‘Učinili smo ono što smo morali’

Devin Booker postigao je 27 koševa i bio najbolji igrač Sunsa u pobjedi, Mikal Bridges dodao je 21.

“Učinili smo ono što smo morali učiniti da bismo pobijedili u utakmici”, rekao je trener Sunsa Monty Williams i dodao:

“U ovoj smo dvorani imali nekoliko zaista emotivnih utakmica i da bismo pobijedili na način na koji smo pobijedili proteklih nekoliko utakmica, nismo htjeli ni razgovarati o razočaranju i eventualnom porazu”, prenosi ugledni američki ESPN.

Devin Booker's 27 PTS propel the @Suns to their 6th-straight win! Mikal Bridges: 21 PTS, 2 STL

Deandre Ayton: 10 PTS (5-7 FGM), 13 REB pic.twitter.com/kaEL7p9gjT — NBA (@NBA) February 15, 2021

Terrence Ross vodio je Magic sa 23 poena. Dwayne Bacon dodao je 19 poena, a Nikola Vučević imao je 14 poena i 10 skokova.

“Loše smo započeli i pomislio sam, zapravo, u prvoj četvrtini na početku smo imali pristojne šuteve”, izjavio je trener Magic Steve Clifford.

Booker je u prvoj četvrtini zabio 17 koševa pri šutiranju 8 od 10, uključujući tricu od 30 metara i zakucavanje, a Sunsi su poveli sa 28:16. U drugoj četvrtini vodili su s 23 poena prije nego što su se na odmoru zadovoljili s prednosti 52:35.

Zubac ubacio 5

Do kraja dvoboja, Orlando se nije uspio vratiti.

U Staples Centeru isto na Zapadu Ivica Zubac sudjelovao je u slavlju Clippersa. Lou Williams je u svom prvom startu u petorci sezone zabio sezonskih 30 poena za Clipperse, koji su u nedjelju navečer po američkom vremenu svladali Cleveland sa 128:111, nanijevši im i sedmi uzastopni poraz. Zubac je u igru, po dobrom starom običaju ove sezone, ušao s klupe i za 15 minuta ubacio 5 poena uz isto toliko skokova. Za dva je gađao 1-2, slobodna 3-4 uz asistenciju…

🔥 30 & 10 for Sweet Lou 🔥@TeamLou23 drops a season high in points and assists to lead the @LAClippers to victory. pic.twitter.com/XZVBTFjSBj — NBA (@NBA) February 15, 2021

Tri puta najbolji šesti igrač lige Lou Williams dodao je sezonskih 10 dodavanja i izveo točno svih osam slobodnih bacanja u noći kada su Clippersi bili bez Kawhija Leonarda i Paula Georgea. Leonard ima nagnječenje donje lijeve noge, a Paul ima problem s oticanjem kostiju desnog prsta.

Clippersi vezali dvije dobre četvrtine

Marcus Morris imao je sezonska najbolja 23 poena s klupe za Clipperse, koji su osvojili tri zaredom i sedam od 10. Serge Ibaka završio je s 21 poenom, devet skokova i šest asistencija.

30 PTS and 10 AST for Lou Williams as the @LAClippers reach 20 wins! Marcus Morris Sr.: 23 PTS, 2 BLK

Serge Ibaka: 21 PTS, 9 REB, 2 BLK pic.twitter.com/580uxutqGI — NBA (@NBA) February 15, 2021

Collin Sexton postigao je 23 koša za Cavse. Darius Garland i rezerve Cedija Osmana postigli su po 20 poena.

Clippersi su prelomili dvoboj u trećoj četvrtini u kojoj su postigli 36 poena nakon što su u drugoj zabili 38. Patrick Beverley i Williams kombinirali su i postigli svojih prvih 14 poena, uključujući osam u nizu, za vodstvo 84:60. Koš Reggiea Jacksona za tricu donio je najveće vodstvo Clippersima od 28 poena. OVDJE pogledajte sažetak dvoboja.