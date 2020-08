Dobro je došao ovaj transfer u Disney World Dariju Šariću i njegovim Phoenix Sunsima. Od gotovo otpisane momčadi postali su legitimni kandidati za doigravanje, a u karantenskoj košarci još uvijek ne znaju za poraz.

Svoju su šestu pobjedu u jednako toliko utakmica upisali su sinoć protiv Oklahoma Cityja 128:101. a hrvatski košarkaš Dario Šarić je odigrao vrlo dobru utakmicu.

Šarić je u 23 minute zabio 16 koševa uz šut iz igre 7/12 (trice 1/3) te je tome pridodao devet skokova, dvije asistencije te po jednu ukradenu loptu i jednu blokadu.

Zanimljivo je da je Šarić utakmicu započeo na poziciji centra, što mu nije nimalo smetalo. Dovoljno je reći da je već u početne tri minute imao dva poena, dva skoka i asistenciju. Sve Šarićeve najbolje poteze možete pogledati OVDJE.

Dario Saric has been so big for the Suns in the bubble. Embracing that bench role, stepping in with the starters today…just huge.

— Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) August 10, 2020