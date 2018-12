ŠARIĆ DOBAR U VELIKOM PREOKRETU MINNESOTE: Hezonja nije uspio spasiti New York, velika noć Nikole Jokića

Hrvatski košarkaši ostavili su podijeljen dojam u sinoćnjim utakmicama NBA lige

Dario Šarić je sinoć u pobjedi svojih Minnesota Timberwolvesa nad Houston Rocketsima 103-91 zabio 12 koševa, dok je Mario Hezonja u porazu New York Knicksa ubacio devet koševa.

Minnesota je slavila kod kuće iako je u prvom poluvremenu zaostajala 19 koševa, a do pobjede ju je predvodio Karl-Anthony Towns sa 24 koša, 11 skokova i tri ukradene lopte. Šarić je odigrao 21 minutu i uz šut iz igre 4/8 (trice 2/3) ubacio 12 koševa, dodavši tome jednu asistenciju. Andrew Wiggins je dodao 16 koševa za Minnesotu kojoj je ovo peta pobjeda u šest utakmica.

Harden najbolji u porazu Houstona

James Harden je sa 29 ubačaja i osam asistencija bio najbolji u redovima Houstona koji je u zadnjoj četvrtini zabio svega devet koševa. Clint Capela je zabio 24 koša za Rocketse.

Washington Wizards su sa 110-107 nadigrali New York Knickse u Madison Square Gardenu, a Hezonja je u 20 minuta ubacio devet koševa (šut iz igre 2/7, trice 1/4) i upisao dva skoka te jednu asistenciju. Bradley Beal je zabio 27 koševa za pobjedu Washingtona, a John Wall je dodao 18 uz 15 asistencija.

Niz od osam pobjeda Toronto Raptorsa prekinut je sinoć kada su ih gostujući Denver Nuggetsi pobijedili sa 106-103. Nikola Jokić je upisao triple-double sa 23 koša, 15 asistencija i 11 skokova, a zabio je tri slobodna bacanja u zadnjim sekundama susreta za pobjedu. Jokić je pogodio slobodno bacanje sedam sekundi prije kraja za vodstvo od jednog koša, a onda još dva 5.6 sekundi prije kraja za konačan rezultat.

Curry oduševio na povratku na teren

Kawhi Leonard je bio najbolji kod Toronta sa 27 koševa i osam skokova.

Golden State Warriorsi su u gostima sa 128-111 slavili protiv Atlanta Hawksa. “Velika trojka” Golden Statea je zajedno zabila 85 koševa i Warriorsi su prekinuli niz od dva poraza. Stephen Curry je ubacio 30 koševa, Kevin Duran 28, a Klay Thompson 27. Curry, kojem je ovo druga utakmica nakon što ih je propustio 11 zbog ozljede gležnja, zabio je šest trica.

Cleveland Cavaliers su sa 99-97 bili bolji od Brooklyn Netsa na njihovom terenu, a pobjedu im je donio Alec Burks zakucavanjem 3.2 sekunde prije kraja. Najbolji strijelac Cavaliersa bio je sa 20 koševa i 11 skokova Jordan Clarkson, dok je Brooklyn predvodio D’Angelo Russell sa 30 koševa. Ante Žižić nije ulazio u igru za Cleveland.

Oklahoma bolja od Detroita

Oklahoma City Thunder su u gostima sa 110-83 bili bolji od Detroit Pistonsa kojima su tako prekinuli niz od pet pobjeda. Steven Adams je zabio 21 koš za Oklahomu, a Paul George je dodao 17 koševa i deset skokova.

Los Angeles Clippers su u gostima sa 129-126 svladali New Orleans Pelicanse nakon što su u prvom poluvremenu zabili 77 koševa. Do pobjede su ih predvodili Tobias Harris sa 27 koševa i Danilo Gallinari sa 24. Julius Randle je zabio 37 koševa, a Jrue Holiday 32 uz 14 asistencija za New Orleans.