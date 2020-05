SAMO JE JEDAN IGRAČ IMAO PETLJE SUPROTSTAVITI SE JORDANU: Prijetio je da će ga prebiti, ali brzo je dobio neočekivan odgovor

Jordan je bio takav, napravio bi sve samo da ostvari cilj, a to je katkada podrazumjevalo maltretiranje suigrača, vrijeđanje, čak i udaranje

Premda je za većinu Michael Jordan najbolji košarkaš, možda i najveći sportaš, u povijesti, za neke je on bio i lider najtvrđeg, gotovo diktatorskog, kova te nosilac terora. U svojim najslavnijim danima, kada je predvodio kultnu generaciju Chicago Bullsa, Jordan je, kako se može vidjeti u dokumentarcu “Posljednji ples”, bio strah trepet u klubu.

Lider kojeg su se svi bojali, čovjek kojeg su svi slijepo pratili, čije su naredbe slušali i kome su se pokoravali. Jordan je bio takav, napravio bi sve samo da ostvari cilj, a to je katkada podrazumjevalo maltretiranje suigrača, vrijeđanje, čak i udaranje. Trpjeli su to gotovo svi u klubu, pa zapravo svi osim jedne osobe, NBA ikone Roberta Parisha.

Parish je u Bullse stigao kao iskusni veteran s 43 godine, kao tip koji je prošao tisuću bitaka, s tri prstena i devet “All Starova” za sobom i moćnim nadimkom “The Chief”, odnosno “Šef”. Ipak, zna se tko je u Bullsima zapravo bio šef i ubrzo ga je Jordan pokušao testirati, ali dobio je podosta neočekivan odgovor.

‘Nakon toga me nije gnjavio’

“Rekao sam mu da nisam zaljubljen u njega kao ostali suigrači i da isto tako imam svoje prstenje”, kazao je Parish u razgovoru s ESPN-ovom novinarkom Jackie McMullan.

“Isprva mi je Jordan rekao: ‘Prebit ću te’! No, onda sam mu prišao i rekao: ‘Pa ne, zapravo nećeš to napraviti’. Nakon toga, nikada me više nije gnjavio”, otkrio je Parish.

Parish je zatim napravio zanimljivu usporedbu Jordana s još jednom NBA legendom i liderom s kojim je igrao u prošlosti, s Larryjem Birdom.

“Ono što Birda čini drugačijim od Jordana i Magica Johnsona jest da on nije bio lider koji bi ti se unio u lice. Imao je poštovanja prema suigračima i ako nisi dobro igrao, on bit ti prišao da te malo utješio ili oraspoložio. S druge strane, Jordan i Magic bi te napali”, kazao je Parish.