MAGIC NIJE MOGAO VJEROVATI KAD JE U SPLITU VIDIO LIKA U TOJ MAJICI: Nisu razgovarali sedam godina; To rivalstvo promijenilo je NBA

Naime, nepoznati gospodin pojavio se u majici Larryja Birda ispred megaluksuzne jahte jednog od najboljih košarkaša svih vremena Magica Johnsona u Splitu. To nas je vratilo u prošlost i odlučili smo vam ispričati jednu od najvećih sportskih priča o rivalstvu…

Magic sa svojim Lakersima vodio epske bitke s Birdovim Celticsima

Upravo je Magic sa svojim Lakersima vodio epske bitke s Birdovim Celticsima u borbi za NBA tron. Larry Bird je Magicu bio najveći rival. Bleatcherr report.com 2011. godine donio je tekst o rivalstvu Magica i Birda za kojeg kaže kako je promijenio, transformirao NBA ligu.

“Ovaj novi moderni model košarke kao velike zabave bio je na leđima dvojice muškaraca, naravno Earvina “Magica” Johnsona i Larryja Birda. Oni nisu samo redefinirali igru za modernu televizijsku eru, već su to učinili, nenamjerno uvlačeći velik dio nečeg što do tad nije viđeno u američkom sportu. Njihovo rivalstvo bilo je odraz glamura Hollywooda i srednjeg i nižeg staleža, radničke klase Bostona. Iako su oboje odrasli u siromaštvu, to ih je na kraju i spojilo. Poput Magica, Bird je postao srednjoškolska košarkaška zvijezda. Uzeo je stipendiju i igrao za Bobbyja Knighta u Indiani, ali je pronašao prilagodbu iz ruralnog siromaštva na sveučilište.

U srednjoj školi Johnson je učio i igrao, te bio svjedok rasnih tenzija jer je pohodio školu u kojoj su uglavnom bili bijelci – crnci i bijelci jednostavno nisu bili povezani u to doba, osim da se svađaju. Ali Johnsonovo ponašanje i košarka učinili su ga toliko važnim mostom da ga je ravnatelj često zamolio da svojom igrom povezuje ljude rasnih razlika.

Larry Bird odrastao u malom seoskom gradiću Licku u siromašnoj obitelji

Iako je Johnson mogao birati sveučilište, odlučio je ostati kod kuće i pohađati Michigan State. Larry Bird odrastao je malom seoskom gradiću Licku u Indiani. Bio je jedno od šestero djece iz siromašne obitelji koja je bila nižeg ekonomskog ranga od Johnsonove.

Birdova majka radila je kao konobarica i kuharica. Njegov otac, koji je služio Americi kao vojnik u korejskom ratu, imao je neobične poslove, ali često je ostajao bez njih. U vrijeme kad je radio, stalno je pio i trošio novac.

Povučeno, sramežljivo dijete, Bird je pronašao izlaz u košarci. S 13 godina posjetio je svoju tetku u drugom dijelu države Indiana, upisao se u pikap igru ​​i dominirao. Ostala djeca iz njegove momčadi tapšala su ga po leđima, rekla mu da je sjajan i zamolila ga da nastavi igrati s njima. Bird je kasnije to nazvao i “dan kad se zaljubio u košarku.”

“Nisam imao novca, ali doslovno nisam imao love ništa. Na sveučilište sam stigao sa 75 dolara”, napisao je Bird i dodao:

“Nisam imao ni odjeću.”

Pamte se njihove akcije

Nevjerojatno zvuči podatak da su se Bird i Magic upoznali još 1978. godine, kad su bili dio iste momčadi, selekcije najboljih igrača sa sveučilišta koja je igrala prijateljske utakmice protiv europskih reprezentacija. Nisu riječi progovorili. Prvo upoznavanje dogodilo se 1978. godine, a prvi razgovor 1985. A neko vrijeme i jedini ozbiljni razgovor koji su imali. Sve do studenoga 1991. godine.

Košarkaški fanovi i dan danas prepričavaju najbolju akciju ikad izvedenu. Bird je povukao kontru, dao dodavanje iza leđa za Magica, koji je s desne strane driblingom izbacio Andreja Lapatova i dodao u sredinu jednako atraktivno, preko ramena, samo da bi Bird iz odbojke vratio na drugu stranu, a Magic položio za kraj muka obrane SSSR-a…

“Bile su to tri nevjerojatne sekunde košarke, za pamćenje, anale, epski potez. Pomislio sam samo koji je užitak igrati s Larryjem, a i publika je bila na nogama”, sjeća se Magic.

“Siroti igrač u obrani se dvaput zavrtio dok je pokušao pratiti naša dodavanja. Priznajem, smijao sam mu se, nije znao što radi i gdje se nalazi”, dodao je Bird.

Trenutak poslije čudesne akcije 21-godišnji Larry i tri godine mlađi Johnson samo su se pozdravili, dali pet jedan drugom i nastavili igrati obranu bez ijedne izgovorene riječi . Tek kad je došao kući u French Lick u Indiani, Bird je priznao bratu Marku:

“Upravo sam vidio najboljeg igrača u sveučilišnoj košarci. Zove se Earvin Johnson” .

Glamour protiv radničke klase

Kad su stigli u NBA, odmah su počeli ostavljati trag na parketima diljem Amerike. Magic je osvojio naslov 1980., Bird godinu poslije. Magic je vratio titulu u svoje vlasništvo 1982. , a Bird 1984. Na redu je bio nakon toga Magic 1985. , pa i Bird 1986. Stariji i istrošeniji Celticsi nisu mogli pratiti ritam, Lakersi su osvojili naslove još i 1987. i 1988. godine. No, njihove epske bitke “zabavljale” su SAD, bile su više od sporta…

A sva ta finala imala su vrhunske gledanosti jer su ljudi jedva čekali vidjeti obračun ove dvojice. Jedan je predstavljao sav glamour Los Angelesa i showtime košarke Lakersa koja je osamdesetih bila sportski pojam, a drugi radničku klasu i one obične ljude, što je zaintrigiralo i Converse, koji ih je pozvao na zajedničko snimanje reklame 1985. godine u Birdovom rodnom kraju.