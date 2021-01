ROOKIE MAGICA PRVA JE PRIČA U NBA-U: Spektakularno zabio tricu sa zvukom sirene za dramatičnu pobjedu; ‘Bio je to pravi roller coaster’

Orlando Magic su jutros po hrvatskom vremenu tijesno 97:96 nadigrali u Minneapolisu domaće Minnesota Timberwolves i to zahvaljujući trici rookieja Colea Anthonyja sa zvukom sirene za kraj. Ovo je za Magic prva pobjeda nakon šest poraza, a do nje ju je vodio crnogorski košarkaš Nikola Vučević sa 28 koševa.

Međutim, Cole Anthony definitivno je prva priča pobjede društva s Floride. Wolvesi su imali dva poena prednosti i napad, a Anthony je zaustavio vrijeme prekršajem na igraču Minnesote Jarredu Vanderbiltu 4.6 sekundi prije kraja. S jednim pogođenim osigurao bi svojoj momčadi barem produžetak, a s oba pobjedu, ali Jarred Venderilt, koji je započevši susret u petorci postigao samo 4 poena uz 3 skoka i dodavanje za 18 minuta igre, promašio je oba.

"It felt good. I really didn't even see the shot after I shot it, until I seen it go through the net," Cole Anthony.

The rookie talked about his GAME WINNER and the encouragement James Ennis gave him to continue to keep shooting his shots. #MagicTogether #NBA pic.twitter.com/UEZTiyg4lx

— FOX Sports Magic (@FOXSportsMagic) January 21, 2021