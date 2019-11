ROKO UKIĆ U 36. GODINI S DNA DRUGE FRANCUSKE LIGE ULIJEĆE NATRAG U REPREZENTACIJU: ‘To je najbolje rješenje’

Roko je izrazio veliko zadovoljstvo činjenicom da će igrati u svom gradu Splitu, a prokomentirao je i situaciju Marija Hezonje koji nikako da se čuje s izbornikom Mršićem

Hrvatska košarkaška reprezentacija zajedno s izbornikom Veljkom Mršićem igrat će kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre u splitskoj Spaladium Areni, no opet se pojavio naš stari problem – nemamo playmakera.

Dugo godina tu je ulogu popunjavao Roko Leni Ukić koji je trenutno u Antibesu, 15. momdači na ljestvici francuske druge lige. No Roka je, kako sam kaže, izbornik Mršić pozvao da se vrati u redove hrvatske reprezentacije.

“Stalno sam u kontaktu s Veljkom (izbornikom Mršićem, op. a.), čuli smo se više puta i on svakako računa na mene. Čuli smo se i sad, nakon što smo doznali da će se igrati u Splitu, vidi me i u kvalifikacijskom ciklusu u veljači, što je i logično, ali i u onom lipanjskom, puno atraktivnijem. Međutim, i ono što nas čeka u veljači jako je važno, moramo dobiti Švedsku i tu nema izgovora, inače će nam se ponoviti prošli ciklus”, rekao je Ukić u intervjuu za portal Germanijak.

‘Nepopularna mjera’

“Veljko me vidi u svojoj momčadi, a ja sam motiviran i zdrav. Kad netko ima 35 godina, to su dvije ključne točke. Dobro sam se preispitao, razgovarao sam i s Bojanom i Šišijem, i došli smo do toga da je ovo najbolje rješenje. Posljednji put igrao sam za reprezentaciju 2017., gotovo tri godine, a u tom se razdoblju nitko nije isprofilirao na toj poziciji. To nije moje mišljenje, vjerujem da ćemo se složiti da je to činjenica. Znam, reći će neki da je nepopularna mjera vraćati čovjeka od 35 godina, ali ja mogu samo obećati da ću se potruditi dati najviše što mogu za reprezentaciju. Uvjeren sam da nisam niti jedan posto lošiji igrač nego što sam bio 2016. A tad sam bio jedan od nositelja igre u reprezentaciji!”, poručio je Ukić.

HEZONJA I PORTLAND PREKINULI CRNI NIZ: Harden odigrao još jednu večer za pamćenje, Zubac opet u prvom sastavu

Govorio je i o odnosu s dvojicom bivših izbornika košarkaške reprezentacije kojima nije bio baš omiljen.

“Rekao bih da prethodna dva izbornika nisu bila baš luda za idejom da se vratim u reprezentaciju. To je njihova odluka, koju maksimalno respektiram, ali činjenica je da su rezultati bili loši. Ne kažem da je to bilo tako zato što mene nije bilo, ne daj Bože, ali nije to bilo dobro u prošlom ciklusu”, rekao je Ukić.

‘Nemamo baš 300 igrača kao što je Hezonja’

Roko je izrazio veliko zadovoljstvo činjenicom da će igrati u svom gradu Splitu, a prokomentirao je i situaciju Marija Hezonje koji nikako da se čuje s izbornikom Mršićem.

“Nisam upoznat sa situacijom, teško mi je komentirati, ali Marija dobro znam, jako mi je drag momak, nema doslovno ničega lošeg u njemu. Ispadao je malo nespretan u nekim izjavama u javnosti, ali sve se to može riješiti. No to je ipak pitanje za izbornika i ljude iz vodstva Saveza, kako popraviti tu lošu komunikaciju… Hezonja je igrač koji ima svoju ulogu u NBA-u, nemamo baš 300 takvih, nositelj je kvalitete i vjerujem da uz malo želje i volje tu ništa ne bi trebalo biti sporno”, zaključio je Ukić.