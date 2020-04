Nakon što je dao kratki presjek kroz sve dobre i loše utakmice koje je hrvatska košarkaška reprezentacija u njegovo vrijeme odigrala, Ukić je zaključio kako je ova generacija na čelu s izbornikom Mršićem jedna jako dobra momčad koja stvara dobru atomosferu

Izbornik hrvatske koarkaške reprezentacije Veljko Mršić iznenadio je protekle zime sve kad su se pojavile priče da će se Roko Leni Ukić vratiti na njegov popis.

Legendarnom kapetanu koji je u karijeri zaradio popriličan broj i kritika i pohvala sad je 35 godina i njegovi najbolji igrački dani su iza njega, ali vidjeli smo u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo da itekako može predvoditi momčad.

Ukić je u podužem tekstu koji je napisao za službenu stranicu FIBA-e pokušao odgovoriti na pitanje zašto opet kroz sve to prolazi, odnosno zašto je odlučio još jednom zaigrati za reprezentaciju.

BABO SE NAKON TRI GODINE OGLASIO NA TWITTERU I – RAZVALIO: ‘To je jedina stvar od koje se moram distancirati’

Brzo otpisujemo igrače

“Moja obitelj, rodbina, mnogi bliski prijatelji – svi su jednako reagirali. ‘Zašto bi sve to ponovno prolazio’ i slične, ponajviše negativne – dobro, ne ponajviše, ali sigurno je više negativnih nego pozitivnih – reakcije o mom vremenu provedenom s hrvatskom košarkaškom reprezentacijom. I o hrvatskoj košarci općenito u posljednjih 25 godina. Vidite, svi oko mene imaju razloga biti skeptični. Imali su svoje razloge da pitaju zašto bi netko prolazio sve to s 35 godina. Pogotovo zato što se čini da sam sad već u opuštenoj fazi karijere, pa i života.”, napisao je Ukić te se osvrnuo na mentalitet hrvatskih reprezentacija u kojima se često dosta brzo otpisuju igrači.

“U nekim zemljama ne moraš se opravdavati zašto još želiš igrati., pomoći, ići prema gore, biti nepopravljivi optimist. Mislim, čisto sumnjam da se Manu Ginobili ikome morao opravdavati zašto ŽELI cijelo vrijeme igrati za Argentinu. Tu smo mi Hrvati malo nezgodni. Zaista jesmo. Volimo rano otpisivati igrače. Volimo klince od 18 do 20 godina. A onda, ako ne prijeđu na iduću razinu, percepcija javnosti o njima samo je jedna, a savršeno stane u stih Queens of the Stone Agea: ‘It’s all downhill from here’ (odavde se može samo prema dolje).

LEGENDARNI KAPETAN CIBONE OPRAŠTA SE NAKON 16 GODINA U NIZU: ‘Igranje u svetom dresu neusporedivo je s bilo čim. Ostvario sam san’

Nije tako samo sa mnom. SVAKI igrač prolazi isto ako ne postane novi (umetni Toni, Dražen, Dino, Krešo, kojeg god velikana hrvatske košarke si volio). Tako to ide. A onda shvatiš da LeBron James i Carmelo Anthony imaju isto godina kao ja, u vrhunskoj su formi i teško je vidjeti razliku u tome kako izgledaju danas u odnosu na prije 10 godina. Ne vidim zašto i ja ne bih onda igrao, makar na svojoj razini težine. Ne uspoređujem se s njima, nema šanse. Svi mi funkcioniramo na vlastitim ljestvicama”, napisao je hrvatski reprezentativac.

’18 godina duga vožnja’

Nakon što je dao kratki presjek kroz sve dobre i loše utakmice koje je hrvatska košarkaška reprezentacija u njegovo vrijeme odigrala, Ukić je zaključio kako je ova generacija na čelu s izbornikom Mršićem jedna jako dobra momčad koja stvara dobru atomosferu.

Osvrnuo se na odličan start u kvalifikacijama, a na pitanje s početka priče zapravo ni nije odgovorio.

“Kad sve zbrojim, cijela moja priča, ova 18 godina duga vožnja, sve emocije, dobre i loše, bilo je to izuzetno putovanje. I da pokušam odgovoriti na pitanje s početka ove priče: još nemam pojma zašto bih sve to još jedanput prolazio. Ali reći ću vam kad saznam. Nadam se, s postolja 2021”, zaključio je Ukić.