ROCKETSI KUHAJU RAZMJENU KOJA BI MOGLA SVE IZNENADITI: Hardena žele ponovo upariti s najvećom triple-double njuškom u ligi

U razmjeni za Paula Georgea koji je prošle sezone bio MVP kandidat Oklahoma je dobila ogroman broj izbora na draftu i čini se da je vrijeme da krenu u reizgradnju momčadi

Nikad luđe razdoblje free agencyja u NBA ligi nastavlja se, a mogao bi cijelu ligu dodatno potresti još jedan veliki transfer. Naime, bivši MVP lige Russell Westbrook razgovarao je s čelništvom svog Oklahoma Cityja o budućnosti, a nije isključena ni razmjena, izvještava ESPN.

Tavorenje do penzije ili napad na naslov?

Westbrook je nakon odlaska Paula Georgea ostao bez šampionskih ambicija u Oklahoma Cityju u kojem je sad jednostavno premala koncentracija talenta da bi se mogli ozbiljno uključiti u utrku za NBA naslov.

ŠAMANIĆ ZASJAO U NBA LJETNOJ LIGI: Samo 25 minuta mu je trebalo da pokaže da na njega Spursi mogu ozbiljno računati

U razmjeni za Paula Georgea koji je prošle sezone bio MVP kandidat Oklahoma je dobila ogroman broj izbora na draftu i čini se da je vrijeme da krenu u reizgradnju momčadi, a Wesbrookov 170 milijuna dolara težak četverogodišnji ugovor ne uklapa se baš najbolje u te planove.

Bez sumnje se radi o odličnom igraču. Statistika govori sve, u prosjeku je Westbrook u posljednje tri sezone ima triple-double učinak, no činjenica je i da je svojim ponašanjem otjerao Kevina Duranta iz momčadi, da bi sad otišao i George koji je s Kawhijem Leonardom Clippersima jedan od glavnih favorita za naslov NBA prvaka.

Imagine Westbrook and Harden teaming up again… pic.twitter.com/qLbrmoYf43 — Henrik NBA (@Henrik_NBA) July 7, 2019

Braća po neukusu

Kako se čini da će Westbrook uskoro biti slobodan za razmjenu, ili se bar tako čini, na vrata Oklahome pokucali su Houston Rocketsi koji žele spojiti njega i Jamesa Hardena. Zapravo bio bi to jedan lijepi reunion nakon što su 2012. dogurali do NBA finala u kojem su izgubili od Miami Heata s Wadeom, Jamesom i Boshom na vrhuncu forme.

SAD JE I SLUŽBENO: Durant i još jedna velika zvijezda postali članovi Brooklyn Netsa

Nije baš ni u najboljim odnosima s Jamesom Hardenom, ali stignu oni to još izgladiti. Za početak, stilovi odjevanja su im podjednako kritični. Westbrook je osjtio kako je to doći korak do naslova prvaka, a zasad mu je Houston najbolja opcija. Naravno, pitanje je koliko će se toga morati odreći Rocketsi kako bi osigurali usluge najveće triple-double njuške u ligi.