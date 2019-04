RIJEČI BIVŠEG IZBORNIKA ODJEKNULE REGIJOM: ‘Ne znam tko je više kriv, ustaše, Šiptari, pravoslavci… Ovo je teška psihijatrija, pogledajte im oči”

‘Kako sačekati Zvezdu kao čovjek i kao trener nakon ovoga?!’

Bivši hrvatski izbornik Jasmin Repeša u potpunost se otvorio te nije bio riječi nakon jučerašnjeg debakla njegove Budućnosti u Pioniru kod Crvene Zvezde, u drugoj utakmici finala ABA lige. Na kraju je završilo 107-69 za beogradsku momčad.

SLAVNI HRVATSKI TRENER UHVAĆEN U PAKLU GRAĐANSKOG RATA: ‘Ovdje je opsadno stanje, ja sam dobro iako situacija nije sjajna’

Zvezda je tako povela s 2-0 u pobjedama te im je za osvajanje naslova potrebna još jedna pobjeda. Konačnih 38 razlike i vodstvo od 2-0 pretvorili su ovu seriju u jednosmjernu ulicu. Repeša pak nakon ove utakmice nije govorio o igri, na kraju krajeva nije niti iamo što pričati na tu temu jer su njegovi košarkaši odigrali kriminalno, ali se zato razvezao o ozračju u dvorani “Aleksandar Nikolić”…

“U 57 godina sam prošao sve, i teške terene i zahtjevne utakmice, a žao mi je što moram reći da ovakav linč nikada nisam doživio u svom životu. Žao mi je zbog košarke, zbog svih nas, zbog vas. Ovo nema veze sa košarkom i sportom općenito. Morao sam da bacim odijelo, jer je bilo puno pljuvačke. To je nešto što u Srbiji vjerojatno ne opravdavaju. Igrao sam derbije, ali sve ima granicu dokle se ide. Žao mi je i krivo, u mojoj obitelji imam veliki broj Srba, dragi su mi, ne mogu objasniti koliko, takva je obitelj. Ne dam ih za sve na svijetu, sačuvao sam ih u teškim trenucima. Ostali smo svi zajedno, najveći moj rezultat u životu je da sam ih sve zadržao”, rekao je Repeša, čije riječi prenosi web site ABA lige u svojem videu presice, te nastavio:

‘Ovo je psihijatrija teškog nivoa’

“Ovo je psihijatrija teškog nivoa, a zašto je to tako, tko je tome kumovao, to ne znam. Ja ne vidim smisao da se igra, to nema veze sa sportom. To je prešlo sve granice. Neću dalje, ali prije svega kao čovjek osjećam potrebu da to kažem. Trebao sam donijeti sako pa da vidite na što on izgleda”, rekao je Repeša.

“Ne znam tko je od nas napravio nešto da bi doživio takav linč. Još jednom, ne umanjujem pobjedu Zvezde, njihovu igru i njihovu zasluženu pobjedu. Ne kažem da nije bilo takvih stvari i ranije, ali ako treba da ih bude i 20 godina kasnije, neka ide vama na dušu. Bilo je svega i svačega, ali 2019. godine ovakav odnos ne mogu da prihvatim, bez obzira o kome se radi”, naglasio je Repeša.

Na pitanje da li je ovakva atmosfera posljedica svega što se dogodilo prošle godine, Repeša je odgovorio:

‘Pogledajte oči, kao pljuju, kako viču…’

“Nisam se time bavio. Popio sam s Nebojšom Ilićem kavu, s prijateljem iz Čapljine sam ručao, a veći je Zvezdaš možda nego svi vi… Ali ja ne znam tko je više kriv, ustaše, Šiptari, pravoslavci Crnogorci, Francuzi, Amerikanci… To je, oprostite, kolektivna histerija. Pogledajte oči, kao pljuju, kako viču…”, naglasio je Repeša i nastavio svoje obraćanje novinarima:

“Bilo je svega od dolaska – guranja, pljuvanja u tunelima – možda je bilo straha. Pričati o utakmici koja se izgubi 40 razlike o tome što je bilo dobro, a što loše ipa nema smisla”, rekao je trener Budućnosti.

“Vjerujem da možemo preokrenuti, ali kako da dočekam Zvezdu kao čovjek i kao trener, kada moram da zgužvam odijelo i bacim ga u koš. Evo, zaštitiću svakoga, ali ne mogu razumijeti neke stvari. Ovo je otišlo predaleko”, kazao je hrvatski trener.