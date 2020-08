REPORTAŽA O CIBONI KAKVA DUGO NIJE VIĐENA: Pod Tornjem je napravljen posao desetljeća, pred njima će drhtati mnogi; ‘Dat ćemo svima šansu’

Cibona se priprema za novu sezonu nakon fantastičnog posla kojeg je odradila u ljetnom prijelaznom roku

Košarkaši Cibone ušli su u drugi tjedan priprema za nadolazeću sezonu, iza njih je osmi dan od kako su počeli s treninzima. Svi su igrači na broju, čeka se još dolazak startnog playa, 32 -godišnjeg iskusnog Amerikanca Ronalda Moorea koji je proteklu sezonu proveo u francuskom Pau Orthezu, a koji još čeka da dobije novu putovnicu pa da može doći u Hrvatsku.

Hvata se forma nakon duge pauze zbog koronavirusa

Klasika kad su u pitanju Amerikanci u Ciboni, oni uvijek kasne na početak priprema. No, za ovog se govori kako je skroz OK lik, omiljen u svlačionici, nije sklon skandalima, pravi play koji drži uzde momčadi u svim rukama i dirigira igrom. No, kad smo to kazali treneru Ivanu Veliću, samo nam je rekao, onako rezervirano, da je to i on čuo i kako se nada da je tako, ali da ćemo sve vidjeti. Čisto valjda da ne bi bilo nismo znali. Ne želi se veseliti niti išta govoriti unaprijed…

Kako bilo, Vukovi tek hvataju formu nakon povratka s odmora i duge pauze zbog koronavirusa. Naporno se trenira, slažu se kockice i uigrava nova potentna i talentirana momčad Cibone.

Klub je u ljetnom prijelaznom roku napravio posao desetljaća. Doveli su atomskog reprezentativca Matea Drežnjaka iz Širokog i Tonija Nakića iz Šibenika. Roko Rogić ipak nije došao. Rogić je bio je jedan od najtraženijih igrača ovoljetnog prijelaznog roka košarkaša u Hrvatskoj, ali je na kraju zagrebački play prelomio i potpisao za njemački Mitteldeutscher, klub koji je zaključio sezonu u Bundesligi na pretposljednjem mjestu…

Razgovarali su s Rokom Ukićem, ali on se odlučio za Cedevitu Olimpiju

Također, postoji žal što kapetan reprezentacije Hrvatske Roko Ukić nije na kraju odlučio doći u Cibonu, nego će igrati za Cedevitu Olimpiju. Ukić bi se sjajno uklopio u ovu momčad koja vrvi mladosti i talentom. Bio bi sjajno rješenje na jedinici, poziciji na kojoj je još doveden Šibenčanin Krešimir Radovčić. Igor Marić (35) se nakon godinu dana izbivanja vratio u Cibonu iz Praga, i Vukovi su tu dobili iskusnog i vrijednog igrača, koji će biti oslonac starterima, Drežnjaku i Nakiću na pozicijama beka šutera i niskog krila. Tu je i pojačanje Kristijan Krajina, kao i Filip Bundović, sjajni veteran Ivan Novačić i Mate Vucić. Na probi je srpski igrač Mihajlo Jerković.

Pozicija playa je posebno osjetljiva i Cibona tu nije imala prostora za pogrešku, jer je u tom slučaju sve ono dobro što su napravili do ovog trenutka moglo samo tako pasti u vodu, jer se na njoj kreira igra, ona je ta koja dirigira svime na parketu, ali u klubu su na toj poziciji na kraju također odradili dobar posao…

Uz spomenuto, klub je produžio suradnju s Josipom Bilinovcem na 2 godine. Kao što je to trener Velić rekao za klupsku web stranicu, “to je igrač koji pokriva više pozicija, može igrati sve pozicije od 1-3. Još bitnije od toga je da je on pravi profesionalac, igrač koji je maksimalno podređen timu. Zajedno sa Marićem i Ivanom Novačićem bit će velika podrška i sigurnost ovim mladim igračima u ekipi!”

Prvoj momčadi priključen je Danko Branković, dugogodišnji juniorski kapetan Cibone, osvajač juniorske ABA lige i prvenstva Hrvatske, a odlučeno je da će i mladi Lovro Gnjidić do kraja sezone konkurirati za prvi sastav. On će se pokušati izboriti za svoje mjesto u prvoj momčadi i što bolji status. I stručni stožer dobio je ogromno pojačanje u Jurici Šangi.

Sve u svemu, roster je za sad zatvoren, ali kako nam je to kazao Ivan Velić, ostavljen je prostor u slučaju nenadanih situacija, ozljeda, pa da se onda reagira pravovremeno. Takva Cibona ima smisla, ali pitanje je što će takva Cibona u sljedećoj sezoni igrati. Za sada je sigurno kako će krenuti u HT Premijer ligu, sve ostalo je pod velikim upitnikom…

Ivan Velić: ‘Dat ćemo im ogromnu šansu, ali moraju biti svjesni da je obavezna igra u momčadi jako bitna’

“Ovo je sad uobičajeni ritam priprema gdje imamo sve igrače na okupu, osim Moorea koji stiže ovog tjedna. Teško je, prvi tjedan je iza nas. Momci su radišni, ozbiljni. Nije bilo nikakvih problema, nemamo nikakvih ozljeda, tako da ide sve svojim tokom. Imamo sasvim dovoljno vremena do početka sezone da se dobro spremimo i da budemo pravi onda kad bude najpotrebnije. Kad to kažem, ne mislim samo na početak sezone, mi čitavu godinu moramo raditi jako, tako da budemo najspremniji i najbolji u finišu sezone, odnosno u trenucima kad se dijele trofeji”, kazao nam je u uvodu razgovora Ivan Velić.

Pod Tornjem se stvara jedna ozbiljna, velika priča, koji bi u budućnosti mogla imati ozbiljne konture uspjeha. Stvara se jedna moćna Cibona za budućnost koja bi mogla igrati ozbiljnu ulogu u Europu. Već sad su novinari puno zainteresiraniji za sve što se događa oko Cibone, jer su i sami svjesni da bi ova družina mogla postati apsolutni hrvatski sportski hit koji će pisati lijepe stranice hrvatske klupske košarke. Dovođenjem i gomilanjem talenta pod Tornjem, Ciboni su porasle ambicije…

“Odmah da kažem da ambicije nisu porasle čisto za nadolazeću sezonu, jer smo momčad stvarali dugoročno. I očekivati od tih mladih igrača odmah neki rezultat iste sezone, to nije korektno. Ali ako se ukaže prilika za ozbiljni i pravi rezultat, zašto ne. Mi u ovom trenutku ne možemo tvrditi koje su naše ambicije, realni ciljevi, odnosno kako ćemo izgledati u toku sezone, tako da se ja nadam i siguran sam da ćemo biti što bolji, kako će sezona odmicati. Doveli smo Nakića, Drežnjaka, tu je Roko Prkačin, ne smijemo zaboraviti da je tu Radovčić, kao i Gnjidić i Branković. Napravit ćemo ono što je za njih najbolje. Jedan dio mladih igrača sigurno će biti u rosteru od 12 igrača, a možda jedno dva igrača će biti unutar 14 igrača koji će konkurirati za prvu momčad. Nadam se da će se igrati ABA liga zajedno s hrvatskim prvenstvom, što znači da ćemo imati ogroman broj utakmica i vjerujemo da će svi dobiti svoju šansu. Tako se spremamo, tako treniramo, vidjet ćemo kakve će okolnosti biti na jesen, i hoćemo li možda korigirati neke naše planove i ciljeve”, objašnjava nam Ivan Velić, trener koji zna kako spojiti mladost i iskustvo, od igrača i momčadi izvući svoj maksimum, a to je dokazao vodeći Široki Brijeg s kojim je 2012. godine osvojio peto mjesto u ABA ligi i, prema stranici Eurobasket.com, ponio titulu najboljeg trenera u regionalne lige.

Momčad Širokog je te 2011./2012. sezone u regionalnoj ligi bila pravi hit i veliko iznenađenje. Tada najjeftinija i najmlađa momčad lige je osvojila peto mjesto i plasirala se u Eurocup što je bio najbolji rezultat Širokog.

Također, 2019. Velić je Cibonu iznenađujuće doveo do titule prvaka Hrvatske i tako prekinuo dominaciju Cedevite, koja je prethodno bila peterostruki osvajač naslova u ovoj državi. Sad će momčad graditi oko velike mlade trojke Drežnjak – Prkačin – Nakić, ali i naglašava…

“Dat ćemo im ogromnu šansu, isturit ćemo ih, ali oni isto moraju biti svjesni da obavezna igra u momčadi je jako bitna. Koliko budu imali te obavezne igre u sebi, odnosno da poštivaju taj princip prvenstveno u obrani, toliko će imati prava na pogrešku što se tiče naprijed. Jasno da ćemo ih gurati, ali ne pod svaku cijenu. Moraju prvenstveno imati svoje obrambene zadatke i dati maksimalno obrani da bi imali više kredita što se tiče napada. Nadam se da, kako sezona bude išla, da će oni tu ulogu sve više i više uzimati na sebe i da će izrasti u ozbiljne igrače. Kažem još jednom, jako je bitno da budemo s njima strpljivi, da očekivanja budu realna s njihovim trenutnim mogućnostima, i da sa radom naravno podignu igru iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, da dođu na nivo na koji mi mislimo da mogu doći. Imaju potencijala, to nije sporno”.

Što je još rekao Ivan Velić pogledajte u priloženom video intervjuu Net.hr-a.

Toni Nakić: ‘U Šibeniku ima dosta ljudi koji navijaju za Dinamo i Cibonu’

Toni Nakić velik je dobitak za Cibonu. Momak koji je prošle sezone u dresu Šibenke ubacivao 15,7 poena, imao 3,9 skoka i dijelio 3,3 asista po utakmici u HT premijer ligi, konačno je zaigrao za bivšeg dvostrukog prvaka Europe. U jednom trenutku činilo se kako će 21-godišnje 203 cm visoko krilo završiti u Zadru, ali otišao je put Zagreba, u klub u koji je želio doći…

“Cijelo vrijeme je bila priča da me Zadar želi dovesti. I oni su krenuli prvi u pregovore samnom. Praktički su se bili dogovorili svi uvjeti, međutim Šibenik na kraju nije bio zadovoljan njihovom ponudom, odnosno nisu davali odštetu koju su u Šibenki tražili. I onda je bilo nečkanje, da li će ponuditi više ili ne, međutim u međuvremenu je nazvao trener Velić i pitao me želim li doći u Cibonu. Odmah sam rekao da želim, jer sam htio i prošle godine isto tako doći, ali zbog pregovora s klubom nije uspjelo. I nakon tjedan dana od tog razgovora mene zove direktor Šibenke i kaže mi smo se sve dogovorili, ti dogovori svoje i možeš ići sljedeći dan, bez ikakvih problema. Svoj sam dio dogovorio i potpisao za Cibonu”, govori nam Toni Nakić koji je u Draženov domu već igrao kao senior, ali posebno se pamti ona njegova senzacionalna utakmica u juniorskom sastavu Šibenke nakon mononukleoze koju je prebolio. Bio je to dvoboj protiv Cedevite, ali na tom Final Fouru pod Tornjem dogodio se veliki okršaj dva vršnjaka. Toni Nakić je stavio 28 za Šibenku, Džanan Musa 25 za Cedevitu, a Cedevita je tek nakon produžetka došla do slavlja…

“Je, bila je to stvarno dobra i napeta utakmica. Mi smo došli kao teški autsajderi. Znači Split, Cibona i Cedevita, svi jači od nas uvjerljivo. Poluzavršnicu smo jedva prošli, stvarno mukom, a tri tjedna prije Final Foura sam se tek oporavio od mononukleoze i krenuo trenirati. Ta utakmica je bila na svježinu, ono, školski primjer. I da smo ušli u finale, to bi bilo stvarno teško za odigrati. Tada smo se pokazali u jako dobrom svijetlu i tada smo zapravo pokazali da Šibenik ima jako dobru školu košarke i da se dobro radi s mladima. Tek od tada se počelo i pričati o Šibeniku, hajmo to tako reći”, objašnjava nam Toni Nakić.

Šibenik i Cibona vole se javno. Toni Nakić, naravno, nije prvi Šibenčanin u Ciboni, krenulo je s Acom Petrovićem, bio je tu nezaboravni Dražen pa Ivica Žurić, kasnije i Dario Šarić, barem kad govorimo o onim koji su ostavili trag u klubu. Tu su još bili Badžim, Gabrić, Junaković… Ima neka tajna veza, može se komotno zapjevati kad se govori o Šibeniku i Ciboni, odnosno o Krešimirovom gradu i Zagrebu…

“Općenito u Šibeniku ima dosta ljudi koji u nogometu navijaju za Dinamo. Uglavnom je to pola-pola. A što se tiče košarke, nitko nije bio za Jugoplastiku, svi su bili za Cibonu. I tako je i ostalo. Znam po svom ocu, on je isto oduvijek navijao za Cibonu. I njemu je bilo izuzetno drago kad sam potpisao za Cibonu”.

Nakić je bio nositelj kroz juniorske momčadi, kao i u mlađim selekcijama Hrvatske i u Šibenci lani. Sada će tu ulogu morati preuzeti i u Ciboni, no uz sebe će imati Drežnjaka, Prkačina, Moorea… Neće biti sam, iako je to uloga koja mu nije strana, unatoč godinama. Mlad je igrač koji ima neke svoje planove i ideje. Za sad je ostvario jedan nastup za Hrvatsku, onaj iz kvalifikacije za SP protiv Mađarske, a plan mu je u ovoj sezoni ustabiliti se kod Mršića i izboriti reprezentaciju. Htio bi biti u onih 12 koji će u Splitu tražiti plasman na Olimpijske igre u Tokiju sljedeće godine, no i sam je svjestan da će to biti teško. No, kroz ulogu nositelja igre to bi mogao ostvariti…

“Od nas se očekuje da u jednom trenutku budemo nositelji Cibone, ali teško je reći da ćemo moći odmah sva tri biti. Svjestan sam da je velika stepenica između hrvatske i ABA lige. Meni je u cilju da budem jedan od nositelja Cibone, ali kad ću biti, nisam siguran. Ja bih htio da to bude odmah od prvog kola ABA lige i potrudit ću se da tako bude. Mislim da se svako treba izboriti za svoju ulogu i minutažu na terenu”, priča nam Toni Nakić koji je usavršio pick igru s kojom se mučio dvije godine. Kroz utakmice je pronalazio neka nova rješavanja, novi način kako da se prilagodi…

“S 18 sam igrao na četvorci, taman kad sam ulazio u seniore. I u zadnje dvije godine su mi treneri dali slobodu i najviše se kroz to iskustvo naući igrati za pick igra. Na treningu se mpže postaviti pet čunjeva, može se bilo što, ali to čitanje što će koji igrač napraviti, tu se najviše napreduje i mislim da sam tu najviše dobio svojom ulogom u Šibeniku. Našao sam neka nova rješenja u toj pick igri, naprimjer, nakon bloka odmah postaviti igrala na leđa i sačekati da se zabije. Znači, stavim ga na leđa i onda čekam svog centra na roll ako njihov pomogne, ili ja idem sam u završetak ako ovaj ostane na našem. To mi je nekako najčešće što koristim, a prije nisam pojma imao za to”, zaključio je Toni Nakić.

Krešimir Radovčić: ‘Drago mi je što sam došao u Cibonu. Sve se brzo odvilo, nisam puno ni razmišljao’

Krešimir Radovčić playmaker je koji bi trebao mijenjati Ronalda Moorea. Ima 23 godine i za njega govore kako bi trebao oplemeniti igru Cibone ulazeći s klupe. Radovčić je jedan od onih igrača koji je zadobio pozornost izbornika Veljka Mršića…

On ga je vodio lani u Las Vegas, bio je i na turneji s reprezentacijom u Kini, a imao je poziv za kvalifikacijske dvoboje protiv Švedske i Nizozemske, a na kraju je ostao izvan momčadi. Dolazak u Cibonu za ovog Šibenčanina je najveći iskorak u karijeri…

“Drago mi je što sam došao u Cibonu. Sve se brzo odvilo, nisam puno ni razmišljao. Što se tiče momčadi i Moorea, od njega puno mogu naučiti. On je iskusan i vjerujem da ćemo nas dvoje davati ritam momcima i vući ih u što više pobjeda. Što se tiče reprezentacije i Mršića, dobio sam poziv kad je Veljko postao izbornik. Stvarno smo mjesec i pol dana dobro trenirali i spremili se za taj turnir u Las Vegasu. Mislim, to je priča ipak za sebe. U NBA-u igrači, uvjeti, stvarno je bilo dobro. Trener mi je dao priliku i mislim da sam ju iskoristio na dobar način, što je dokazano s time da mi izbornik vjeruje i da mi da da se nosim s boljim igračima. Ipak sam ja bio jedini koji sam došao iz hrvatske lige, osim Marčinkovića i njih koji su igrali ABA ligu, tada sam jedini bio u Zaboku i igrao sam s igračima koji su realno u tom trenutku bili kvalitetniji od mene. Na meni je u Ciboni samo da radim, ipak sam ja tek došao u Cibonu. Tek smo započeli s pripremama. Nadam se kao svaki košarkaš više minuta i svemu, ali to trebam dokazati radom, pristupom i radom, pa vjerujem u tom slučaju da problema neće biti”.

Mogao je još lani doći u Cibonu, ali nije…

“Iskreno, sve sam u životu radio korak po korak, tako sam htio i tada. Mislim da je Helios u tom trenutku bio stvarno stepenica više za mene i igrala se ABA 2. Mislim da sam donio dobru odluku što sam otišao tamo i odradio tu godinu dobro. Trener mi je dao priliku i minutažu. Odradio sam korektnu sezonu i mislim da me zato Cibona i zvala. Dobro mi je ovdje, odradili smo do sad sedam treninga. Pripremamo se, kondicijski više-manje, nismo još počeli taktičke stvari, rano je. Ipak je iza nas velika stanka, pet mjeseci nismo trenirali grupno. OK, individualno da, ali ništa ne može zamijeniti kolektivne treninge”.

Roko Prkačin: ‘Imamo potencijal i momčad da napunimo Draženov dom, ali publika neće doći bez rezultata’

Roko Prkačin, 17 godišnji Cibonin wunderkind, u nadolazećoj sezoni bi trebao imati veće ovlasti u igri, bitniju ulogu i više minuta, no isto tako za njega Velić govori da mu se ne smije natovariti prevelika odgovornost na leđa i očekivanja, da ne bi izgorio, podlegao pod pritiskom. Ipak je još jako mlad. “Neka uživa u igri i na parketu igra bez opterećenja, takav će biti najbolji”, govori nam Ivan Velić. Roko se, pak, nada kako će on, Drežnjak, Nakić i ostali biti pravi mamac za navijače…

“Mlada smo i dobra momčad, domaći igrači plus Amerikanac. Momčad je dobro složena i nadam se uspjehu. Svima je želja da se napuni dvorana, navijačima isto, mi imamo potencijal i momčad da napunimo Draženov dom, ali naravno da publika neće doći bez rezultata. Ono čemu se ja nadam su najveći ciljevi, Final Four u ABA ligi i prvenstvu Hrvatske”, izjavio je Roko Prkačin, s kojim smo 9. srpnja napravili intervju koji možete pročitati – OVDJE.

Atomsko Mršićevo otkriće Mateo Drežnjak također nam je prokomentirao svoje prve dane i treninge u Ciboni…

“Momčad je super, većinu momaka znam iz reprezentacije, a protiv nekih sam i igrao. Do sad je sve odlično, kako na terenu tako i van njega. Atmosfera je dobra, na treningu se dobro radi. Nadam se da će tako i ostati”, rekao nam je apsolutni hit hrvatske košarke i dodao:

“Drago mi je da je moj transfer probudio navijače Cibone i nadam se, ako to dozvoli situacija, da će nas doći podržati. Sve u Ciboni dobro funkcionira, slaže se nešto veliko, vidjet ćemo kako će to funkcionirati. To što govore o meni ne stvara mi pritisak, to mi je motiv dodatni da radim još i više, da to opravdam. Želim napredovati u karijeri”.

Danko Branković: ‘Ne znam kakav će mi status biti, ali ja ću i dalje davati sve od sebe’

Danko Bananko, tako za Danka Brankovića, 215 cm visokog i 19-godišnjeg centra govore njegovi suigrači. On je proizvod ustrajnog rada aktualnog trenera Ivana Jurana, dugogodišnjeg trenera mlađih uzrasta Ante Samca i koordinatora omladinskog pogona Davora Škare. Iako je zanimljiv europskih klubovima, i taj mladić zrelo razmišlja o svom razvoju i njemu je osobni razvoj ispred novca…

“Tako je. Prilagodba na seniorski sastav mi je bila dosta uspješna. Uglavnom su sve ovo mladi dečki, pa je prilagodba bila lakša. Najteži vam je taj prijelaz iz juniora u seniore, potpuno drugačija košarka, intenzitet i sve. Najvažnija je ta promjena, početak, kako ćeš ući u to. Rekao bih da sam se dobro prilagodio. A ovo Danko Bananko, to me zovu zbog puno banana koje sam podijelio, odnosno koje zbog svoje visine mogu podijeliti na terenu. Još u svojoj igri moram popraviti niže težište, pošto sam dosta visok i imam dugačke noge, trebao bi se dosta spustiti u napadu. U obrani eksplozivnost i čvrstinu. Znači, te stvari su u biti vezane za prijelaz iz juniora u seniore. Što se tiče mog status, ne znam kakav će mi status biti, hoće li to biti potpuno priključenje ili nekakva posudba. Nadam se da ću ući u 12, ali vidjet ćemo. Davat ću sve od sebe i dalje, borit se s velikim dečkima na treningu, pa ćemo vidjeti”.