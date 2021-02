Suns i Jazz odigrali ofenzivno odlične utakmice

Phoenix Sunsi Darija Šarića noćas po hrvatskom vremenu su u svojoj Areni, pred 3000 navijača, razvalili Portland Trail Blazerse i zamrznuli ih 32 koša razlike. Na kraju je bilo 132:100. Junak utakmice bio je najbolji igrač Sunsa, sjajni Devin Booker sa 34 poena, 4 asistencije i 4 skoka za 29 minuta igre. OVDJE pogledajte skraćeni sažetak dvoboja.

Šarić napreduje iz utakmice u utakmicu

Šut za dva imao je 12-17, za tri 2-2. Slobodna je gađao 8-8. Treći najbolji igrač u pobjedi Sunsa, iza prvog centra Aytona sa 19 poena, 5 skokova i 2 asista bio je naš Dario Šarić. On je, ušavši s klupe, na raspolaganje dobio 21 minutu u nastavku susreta i postigao 14 poena i 9 skokova. Bio je najbolji skakač svoje momčadi i ovo mu je bila najbolja skakačka predstava ove sezone, rekord sezone u toj statističkoj rubrici.

Šarić napreduje iz utakmice u utakmicu, podiže svoje brojke, učinak, te je sad na prosjeku od 10.7 poena, 3.7 skokova i 1.1 asistencija po utakmici. Šibenčanin je, prema statistici koja je osvanula na Twitteru, najučinkovitiji igrač u ligi ako gledamo omjer dobivenih minuta i učinak.

Američki ESPN piše da je u proteklo vrijeme bilo sumnje, priča proteklih mjeseci o tome treba li Booker igrati All Star. Protiv Blazersa izgledao je vrijedan i kao da treba…

Phoenix pobijedio u devet od svojih posljednjih 10 utakmica

Phoenix je pobijedio u devet od svojih posljednjih 10 utakmica, a ovaj je dvoboj prelomio krajem treće četvrtine. Booker je zabio tricu s preostale dvije sekunde, a zatim je – nakon brze promjene u Portlandu – Cam Johnson pogodio sa zvukom sirene za vodstvo Sunsa 100:71.

Pobjeda od 32 poena bila je najveća pobjeda Sunsa ove sezone. Portland je sad na dva uzastopna poraza nakon niza od šest pobjeda. Sunsi su se popravili na 20:10 u sezoni, dok su Trail Blazersi pali na 18:12.

Booker je cijelu noć zabijao i pritiskao ofenzivno, postigavši ​​17 poena dok su Sunsi u prvoj četvrtini imali +8 32:26. Domaći su u drugoj pritisnuli i na poluvrjeme otišli na 22 poena.

Damian Lillard vodio je Trail Blazerse sa 16 poena u prvom poluvremenu i završio s 24 na kraju. Nassir Little dodao je 18 s klupe. Blazersi se nisu predavali do treće četvrtine, kada su Sunsi napravili 37:17.

Babo tricu gađao 0-4

Utah Jazz Bojana Bogdanovića imao je isto učinkovito ofenzivnu noć. Jazzeri su 132 poena utrpali Charlotte Hornetsima u svojoj dvorani u pobjedi 132:110. Najbolji hrvatski košarkaš za 26 minuta igre zabio je 10 poena uz 4 skoka i dvije asistencije. Šut za dva imao je 4-8, za tri loših 0-4, slobodna 2-4. Imao je i tri izgubljene lopte. Centar Rudy Gobert dodao je 10 poena i 12 skokova, a najzaslužniji za 10 pobjedu Jazzera u 11 posljednjih susreta bio je njihov najbolji košarkaš, fantastični Donovan Mitchell sa 23 poena, 8 asistencija i 4 skoka. Mike Conley dodao je 15 poena uz 5 skokova. Ingles i Niang, igrači s klupe, bili su odlični i ubacili svaki po 21 poen. Ingles je imao i 6 asistencija.

U poraženoj momčadi Lamelo Ball ubacio je 21 poen uz 7 skokova. Gordon Hayward dodao je 21 poen uz 3 skoka i 2 dodavanja. P.J Washington pratio ih je sa 17 poena.

Jazzeri najbolji u ligi

Tako su Jazzeri, najbolja momčad lige ako gledamo trenutnu igru i skor (25-6), jednom pobijedili Hornetse tricama. Utah je odigrao rekordnu utakmicu u tricama zabivši ih 28, od toga 19 je došlo od igrača s klupe. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u utakmici.

ESPN javlja kako je tih 19 trica s klupe NBA rekord, prema statistici, što se tiče rezervnih igrača. Čudno zvuči, stoga, da se Babo, inače najbolji tricaš svoje momčadi kad je u formi do kraja, u takvoj jednoj utakmici zadržao na nula ubačenih trica. No dobro, događa se evo vidimo i najboljima.

