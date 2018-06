RAZIŠLI SE CEDEVITA I JURE ZDOVC: Procurilo i ime novog trenera

‘Jure Zdovc je sjajan čovjek i trener koji će u KK Cedeviti ostati upamćen kao osvajač prvenstva Hrvatske’

Slovenski 51-godišnji košarkaški stručnjak Jure Zdovc više nije trener peterostrukog prvaka Hrvatske Cedevite, objavio je klub u četvrtak na svom službenom internetskom portalu.

Uvjeti potpisanog ugovora između Zdovca i Cedevite uključivali su automatsko produženje i na sljedeću sezonu samo u slučaju osvajanja ABA lige ili Eurokupa, što bi ujedno značilo i da je Cedevita izborila mjesto u Euroligi. Kako se to nije dogodilo, Cedevita i Zdovc su se dogovorili da neće aktivirati klauzulu u produženju ugovora.

“Jure Zdovc je sjajan čovjek i trener koji će u KK Cedeviti ostati upamćen kao osvajač prvenstva Hrvatske, Kupa Krešimira Ćosića i ABA Superkupa na čemu mu čestitamo i zahvaljujemo. No, ambicije kluba su jasne, ponovno ostvarivanje prava igranja u Euroligi, što se ove sezone nije uspjelo. Bili smo blizu, odlučivala je jedna lopta, slobodno bacanje, no nismo uspjeli niti kroz ABA ligu niti kroz Eurokup 7Days ostvariti plasman u Euroligu pa ćemo u novoj sezoni to pokušati s novim trenerom”, izjavio je u službenom priopćenju direktor KK Cedevite Davor Užbinec.

“Novi trener vodit će momčad u Eurokupu 7Days i ABA ligi, dok će u hrvatskom prvenstvu do doigravanja igrati naša druga momčad, s mladim talentiranim igračima, pod vodstvom Slavena Rimca”, dodao je Užbinec.

Ime Zdovčeva nasljednika još nije poznato, ali Užbinec najavljuje da će vodstvo kluba uskoro donijeti odluku.

“Imamo nekoliko opcija, a odluku ćemo donijeti ovih dana.”

Iako u klubu nisu potvrdili tu informaciju, prema pisanju nekolicine hrvatskih i španjolskih medija novi trener Cedevite trebao bi biti 42-godišnji Španjolac Sito Alonso, koji je prošlu sezonu započeo kao trener Barcelone, ali je u veljači dobio otkaz. Prije toga jednu je sezonu bio trener Baskonije (2016/17.), a dvije sezone prije vodio Bilbao Basket (2014-16.).