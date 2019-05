RAZGOVARALI SMO S VELJKOM MRŠIĆEM O ŠOKANTNOJ INFORMACIJI KOJA JE ODJEKNULA: ‘Hrvatske košarke je bilo i prije Cedevite, bit će i poslije’

Emil Tedeschi na pragu odluke da svoj košarkaški projekt preseli iz Hrvatske u susjednu državu, te se spoji s Olimpijom

Kao grom iz vedra neba u hrvatskim je medijima odjeknula vijest Sportskih novosti o tome kako je Emil Tedeschi na pragu odluke da svoj košarkaški projekt preseli iz Hrvatske u susjednu državu. Vlasnik Atlantic Grupe traži plodno tlo kako bi njegova ulaganja u košarku, a potrošilo se tu unazad deset godina i nekoliko desetaka milijuna, donijela rezultate, bila opravdana i dobila neki konačni smisao nečeg što je otišlo u krivi smjer kakav Tedeschi nije baš zamišljao, kako se ističe…

Priča počela kružiti prije nekih par tjedana

Neslužbeno doznajemo kako je priča počela kružiti prije nekih par tjedana i bivala je sve glasnijom, te je počela dobivati realne obrise, posebno naakon informacije iz Ljubljane koja je pristigla. Izvor nam je rekao kako je Tedeschi nezadovoljan odnosom i traži negdje mjesto gdje će moći napraviti ovdje, uz Cibonu, taj prolaz do same publike, gdje će moći napraviti onaj razvoj i uspjeh za klub kakav ne može ostvariti u Zagrebu.

Tedeschiju puna kapa neprepoznavanja njegova djela i investicija

Tedeschiju je puna kapa neprepoznavanja njegova djela i investicija, situacija oko dvorane došla mu je također preko glave. Činjenice da ih se u nekim stvarima, poput korištenja Draženove dvorane, kočilo, samo su uteg na vagu Tedeschijeve odluke da Cedevitu preseli u Ljubljanu i započne novu stranicu klupske povijesti pod drugim imenom, a kad tome pridodamo i nenadani poraz u finalu PH od Cibone, onda sve navedeno ima težinu i pečat svemu…

Znamo kako je Olimpija izgubila status ABA ligaša, ali Cedevita bi u toj konstrukciji Olimpiji prepustila svoje mjesto u ABA ligi, te pravnim mehanizmima i jakim utjecajem kojeg pravni tim Atlantic Grupe ima u ABA ligi (upravo je on sklapao važeći Statut ABA lige), klub bi se zvao Cedevita Olimpija, a nastupao bi već od sljedeće sezone. Kako Sportske otkrivaju, proračun Cedevite Olimpije iznosio bi 2,5 milijuna eura netto za sljedeću sezonu, što bi bio dvostruko veći proračun od onoga koji bi Cedevita imala da ostane sve kao sada.

Cedevita Olimpija – ime novog kluba

Takav klub u Ljubljani bi, prema optimističnim procjenama, mogao ubrzo, za sezonu, dvije doći do osvajanja ABA lige, a samim time i do plasmana u elitnu Euroligu. No, što bi to znači za hrvatsku košarku? Značilo bi to da naša košarka, koja se tek treba vratiti na staze stare slave, ostala bez kluba koji je godinama bio najjači u Hrvatskoj, kluba koji je godinama imao najozbiljniju košarkašku politiku, najbolju infrastrukturu, najveće financijske mogućnosti i kao takav bio je inkubator za mlade igrače. Znači, hrvatska košarka takvim bi raspletom izgubila jaki temelj…

Što bi onda ostalo u Zagrebu? Prema navodnom planu i pisanju SN-a, ostala bi samo razvojna momčad, otprilike onakva s kakvom je Cedevita ove sezone igrala veći dio sezone HT Premijer lige. A to natjecanje ostalo bi i jedino koje bi igrala ta momčad, vjerojatno više ne pod imenom Cedevita, u sljedećoj sezoni. Dakle, ostale bi mrvice…

‘Nije ni prvi, ni zadnji put da se neki sponzor odluči na drugačije korake’

“Žao mi je zbog hrvatske košarke da se to događa. Međutim, nije ni prvi, ni zadnji put da se neki sponzor odluči na drugačije korake, to je njegovo potpuno pravo. Svaki sponzor, vlasnik, tko kod, ima pravo kad god hoće promijeniti svoju viziju i politiku svog posla. Ne vidim tu ništa sporno, on ima na to apsolutno pravo”, govori nam izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Veljko Mršić, koji je u Cedeviti do prihvaćanje izborničke funkcije prije nekih mjesec dana radio kao sportski direktor, te je bio Tedeshijev glavni arhitekt klupskog uspjeha…

Mršić je u Cedeviti prošao put od trenera juniorske momčadi, pomoćnika Jasminu Repeši kad je Cedevita osvojila prvi seniorski naslov prvaka Hrvatske, pa do samostalnog vođenja prve momčadi s kojom je osvojio tri naslova državnog prvaka i dva Kupa Krešimira Ćosića te dospio do Top 16 Eurolige.

‘Žao mi je što će Hrvatska izgubiti jedan jaki klub’

“Žao mi je što će Hrvatska izgubiti jedan jaki klub, ako se priče i medijski napisi i ostvare, naravno. Cedevita je redovito participirala u europskim natjecanjima, Eurokup, Euroliga, konstantno je bio među 4 najbolje momčadi u regiji, jedini hrvatski predstavnik u Europi… Ali, hrvatske košarke je bilo i prije Cedevite, bit će i poslije. Šteta što se to događa, šteta što privatni sponzor odlazi iz hrvatske košarke. To je privatni novac, privatni interes. Imamo puno slučajeva u drugim zemljama, u Italiji primjerice, gdje su jedan Benetton, Stefanel itd… Davali su velike novce i napravili respektabilne klubove, da bi nakon nekog vremena promijenili svoju politiku i oni su nestali”, zaključio je Veljko Mršić.