RAZGOVARALI SMO S IZBORNIKOM O BOMBASTIČNOJ INFORMACIJI KOJA JE ODJEKNULA HRVATSKOM: ‘On je igračina, međutim…’

Izbornik hrvatske muške košarkaške reprezentacije Veljko Mršić o ideji da Shane Larkin nastupa za našu nacionalnu A momčad

Izjava ponajboljeg igrača Eurolige prošle sezone i prve zvijezde turskog Anadolu Efesa Shanea Larkina (26.), koji je za Basketball.hr otvoreno kazao kako je otvoren za ideju da nastupa za hrvatsku košarkašku reprezentaciju, odjeknula je u hrvatskim košarkaškim krugovima. Nekadašnji košarkaš Dallasa, New Yorka i Brooklyn Netsa navodno je oduševio izbornika Veljka Mršića koji je zaintigiran da Amerikanac zaigra za Hrvatsku.

MRŠIĆ ŽELI ČUDESNOG AMERIKANCA U REPREZENTACIJI: ‘Definitivno sam otvoren za ideju da nastupam za Hrvatsku’

Shane Larkin open to the idea of playing for Croatian NT | Eurohoops https://t.co/9aUBlvBlKU — Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) September 22, 2019

Sudjelovao na Zadar Basketball Tournamentu 2019. i bio na ručku s Krunom Simonom

Larkin je ovih dana boravio u Lijepoj našoj gdje je sudjelovao na Zadar Basketball Tournamentu 2019. gdje je njegov Anadolu Efes ostvario uvjerljivo pobjedu u finalu protiv Albe. O mogućnosti da zaigra za Hrvatsku Shane Larkin kazao je sljedeće:

“Upravo sam na jučerašnjem ručku razgovarao o tome s Krunom Simonom. Mogu reći da sam definitivno otvoren za tu ideju”, kazao je Larkin i nastavio:

IZBORNIK O RADNOM LJETU, OTKAZIMA, SP-U I HEZONJI: ‘Nije mi se još javio, a obećao je. Nikoga se neće moliti da igra za reprezentaciju’

“Definitivno bi bilo lijepo nastupiti na Olimpijskim igrama. To je san svakog sportaša. Naravno da bi preferirao nastup za SAD, no s obzirom na situaciju definitivno sam otvoren i za ideju da nastupam za Hrvatsku. To je nešto o čemu bi tijekom ove sezone morao dobro razmisliti. Puno je faktora koji se moraju poklopiti i trebao bi čuti od odgovornih osoba što bi se očekivalo od mene. No ideja je svakako zanimljiva”, dodao je Shane Larkin.

RAZGOVARALI SMO S MRŠIĆEM O VIJESTI KOJA JE POTRESLA HRVATSKI SPORT: ‘Hrvatske košarke bilo je i prije Cedevite, bit će je i poslije’

‘Ne vidim baš iz te njegove izjave da se on stavio na raspolaganje reprezentaciji’

Kontaktirali smo izbornika hrvatske muške košarkaške Veljka Mršića da nam prokomentira navedeno:

“Iskreno, ne znam ništa o tome. Stvarno ne znam… Koliko sam shvatio iz medija, radi se razgovoru koji su za ručkom vodili Kruno Simon i Shane Larkin”, kazao nam je Veljko Maršić i nastavio:

VELJKO MRŠIĆ ZA NET.HR: ‘Cilj nam trebaju biti igrači koji mogu pobijediti Španjolsku, a ne koji gube od Nizozemske i Rumunjske’

“Ne vidim baš iz te njegove izjave da se on stavio na raspolaganje reprezentaciji. Sve su to glasine i nagađanja, za sada ništa od toga… Ja sam tu da treniram momčad, odnosno sastavim momčad od raspoloženih igrača. A tu su ljudi koji vode HKS i koji kroje politiku. Sve je dakle jasno. Iako, nema sumnje da se radi o košarkašu koji posjeduje vanserijski talent, pa čovjek je prošle sezone bio najbolji igrač Anadolu Efesa, kluba koji je igrao finale Eurolige. Dokazani je igrač, bez daljnjeg. Po meni ta njegova izjava, ono što se jedino i definitivno može zaključiti je da jedan takav igrač, igračina, možda i najskuplji igrač u Europi s američkom putovnicom, sigurno među najskupljima općenito, ima takvo mišljenje o hrvatskoj reprezentaciji i spominje, možda, da bi mu bilo lijepo igrati za Hrvatsku. To je jako pozitivno za našu košarku.”

Hrvatskoj nedostaje upravo igrač Larkinovih kvaliteta, ali…

Javna je tajna da Hrvatskoj nedostaje upravo igrač Larkinovih kvaliteta i da bi upravo on bio karika koja nedostaje. No, izbornik Mršić nam naglašava kako on u fokusu ima druge igrače. Također, postavlja se pitanje što će na to reći Dino Rađa koji je više puta rekao da ne želi stranca u reprezentaciji….

“Roko Rogić je odigrao jako dobro Ljetnu turneju. Vidim da je u ovom pripremnom periodu za CEZ Nymburk, koji je jedan dosta dobar klub, bio standardan, igra dobro. Tako da je on sigurno u fokus nakon ovakvog ljeta. Imamo igrača koji sigurno mogu odgovoriti zahtjevima i treba im vjerovati. Ja sam nakon ljetnog programa koji smo imali jako zadovoljan viđenim, a sigurno da ćemo svi zajedno napraviti da Hrvatska bude što bolja i kompetitivnija. Mi imamo dosta dobre igrače i sada nagađati tko bi nam dobro došao ili ne bi, bilo bi malo deblasirano. Meni su u fokusu samo igrači koji mogu igrati za Hrvatsku. Uopće ne razmišljam o onima koji ne mogu igrati za Hrvatsku, a Shane Larkin ne može igrati za Hrvatsku”, naglašava nam Veljko Mršić s kojim smo razgovor završili o nadolazećim kvalifikacijama za Olimpijske igre sljedećeg ljeta u Tokiju.

O kvalifikacijama za OI 2020.

Naime, prema Fibinim pravilima sedam najboljih reprezentacija sa Svjetskog prvenstva, znači po dvije iz Europe, dvije iz Sjeverne i Južne Amerike te po jedna iz Azije, Afrike i Oceanije te domaćin OI Japan, imaju direktan plasman. Sljedećih šesnaest po poretku na SP-u te po dvije zemlje koje su sljedeće najbolje na rang listi po zonama (kontinentima), a ukupno 24 reprezentacije igrat će kvalifikacijske turnire.

Reprezentacije koje su izborile kvalifikacijski olimpijski turnir putem rang liste su: Hrvatska i Slovenija iz Europe, Angola i Senegal iz Afrike, Meksiko i Urugvaj iz Sjeverne i Južne Amerike te Kina i Koreja iz zone Azija-Oceanija…

“Sigurno da ćemo dati sve od sebe ne bi li izborili nastup na Olimpijskom turniru. Činjenica je da ćemo igrati kvalifikacije za OI, ali isto tako činjenica je i ta da će na tim kvalifikacijama igrati 5, 6 reprezentacija koje su jako kvalitetne. Bit će jako teško, ali mi ćemo dati sve od sebe da napravimo najbolju moguću momčad koja će igrati te kvalifikacije, te da odigramo najbolje što možemo u tom trenutku”, zaključio je Veljko Mršić.