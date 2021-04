Utah Jazz oborili su NBA rekord u tricama u pobjedi protiv Orlando Magica (137-91), a hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović imao je 17 koševa, 4 trice, 4 skoka i 2 asista za 24 minute igre. U devetoj pobjedi zaredom i čak 22. u nizu u svojoj dvorani Jazzeri su priredili pravi festival trica i ubilježili rekordnu pobjedu od čak 46 razlike.

Sa čak 18 pogođenih trica u prvom dijelu srušili su NBA rekord Golden State Warriors (17) otprije tri godine, a na kraju su pogodili 26 od 55 pokušaja. Mitchell (trice 6-7), Ingles (5-7), Bogdanović (4-6) i Clarkson (3-6) nemilice su punili koš Magica, a gotovo cijela momčad Jazza je postigla tricu -Georges Niang i Ersan Ilyasova po dvije, a Royce O’Neale, Jarrell Brantley, Miye Oni i Matt Thomas po jednu.

Uz rekord po tricama, najbolja momčad lige je imala ukupno 34 asista, 10 ukradenih lopti, 50 skokova i 55.4 posto šuta. Kod Utaha najbolji je bio Donovan Mitchell s 22 koša, a kod Orlanda Wendell Carter Jr. s 19.

Koševima Jrue Holidaya u samoj završnici Milwaukee Bucksi su u gostima pobijedili Sacramento Kingse s 129-128 i to bez svoje zvijezde Giannisa Antetokounmpa.

Bucksi su s 32-17 treći na Istoku, a vodeća momčad Philadelphia svladala je kod kuće Minnesotu s 127-101. Tobias Harris (32) i Joel Embiid (24), koji je zaigrao nakon što je propustio deset utakmica zbog ozljede, predvodili su Sixerse.

