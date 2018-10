RAĐA RADIO REDA U OLYMPIAKOSU: ‘Uvatin ga za vrat, cilu utakmicu drži me ludilo. U svlačionici sam bio spreman potegnit ga čin uđe’

Slavni Dino Rađa ima novu zanimljivu objavu na Facebooku

Legendarni hrvatski košarkaš Dino Rađa, koji je nedavno primljen u Kuću slavnih, posljednjih je tjedana izrazito aktivan na društvenim mrežama. Osim što komentira aktualnu situaciju u hrvatskoj košarci, redovito piše hvalospjeve o nekadašnjim igračima.

Popularne objave o zanimljivostima iz karijere

Našli su se tu i Toni Kukoč te Dražen Petrović, Rađa se sjetio i Vlade Divca i objavio dvije priče o svojim igračkim danima u Zadru i dogodovštinama. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

U srijedu se Rađa prisjetio svojih igračkih dana u grčkom Olympiakosu. Njegovu objavu prenosimo u cjelosti u izvornom obliku u kojem je i napisana:

“Odma nakon Zadra zove me Sokrates Kokkalis, vlasnik Olympiacosa glavon i bradon na telefon. Kaze, prvo ja se izvinjavan za proslu godinu jer su moji menadjeri vodili pregovore diletantski. Sad ja prican direktno s tobon i kad se mi dogovorimo menadjeri ce odradit papirnato. Kad mozes u Atenu? Kazen ja njemu da priceka jer san bez jednog oka, vidin duplo i neznan kad cu uopce pocet ista radit.

‘Tako ja ranjen ostanen u Ateni odma i potpisen ugovor’

To je moj problem, sutra u 10 ujutro na aerodromu te ceka avion. Ja na aerodrom a tamo Gulfstream za 20 ljudi preuredjen za 8. Odvedu me u Atenu i pravo kod njega u kancelariju. Dobar dan, dobar dan kazi ti meni lipo koja je tvoja cijena. Ja njemu ni pet ni sest. Moja cijena je jedan dolar vise od najskupljeg igraca Europe. Ovi me pogleda, nasmije se i kaze evo ti 50 iljada vise. Tako ja ranjen ostanen u Ateni odma i potpisen ugovor.

Ekipa je bila dobra ali trener mlad i neiskusan. Ja uvik isti. Lete boce na treningu a on to ne razumi i pocimamo se svadjat. Igramo nelose ali smo mogli puno bolje. Dolazi prvi derbi i Pao kod nas. Meni narasli rogovi i adrenalin me puka tako da san na treningu u teretani diga bench 170 kila jedan put. Na utakmici delirij. Jedna od boljih. Da san skoro 30 i dobijemo ih. Ludilo u dvorani. Posli par miseci kod njih ocekujen svasta, medjutin 90% pune dvorane aplauz. Izgubimo tisno i to i u finalu play offa. 3-2. Pokradu nas zadnju. 5 puta mi sviraju korake u akciji jedan na jedan.

‘Mislin se ja dragi moj ko ce te sta pitat ako ja mislin da mogu’

Utakmica cetvrtfinala Eurolige u cetvrtak a ja u sridu padnen na kuk i razlije se ogroman hematom i blokira mi nogu totalno. Moj Ante me 24 sata masira i pokusava ga izvuc. Spava bi na stolu za masazu i on bi me probudija za terapiju i opet spavat. Sutra tri ure prije utakmice dolazin u dvoranu i krecen se prisvlacit. Dodje doktor i kaze da necu igrat. Da mi on nece potpisat dozvolu. Mislin se ja dragi moj ko ce te sta pitat ako ja mislin da mogu.

Krenen hodat u krug ali boli za popizdit. Kad san se malo ugrija krenen trcat pa skakutat i tako jedno uru ipo. Boli ali nekako podnosljivo. Dan 24 sa 17 skokova i nakon utakmice Ante i doktor me docekaju isprid svlacionice na kolinima i klanjaju se.

‘S trenerom nisan bija bas prijateljski, meni je ekipa uvik bila na prvome mistu’

Iako s treneron nisan bija bas prijateljski meni je ekipa uvik bila na prvome mistu. Igramo jednu utakmicu u gostima i on me izvadi vanka i uvede Femerlinga igrat. Ovaj dobije balun i odigra jedan na jedan.

Falije, sudac nista ne svira i on krene sucu prigovarat. Ne vrati se u obranu i njegov igrac skoci u napdu i da kos. Trener po*izdi, zove tajm out i pocne vikat na njega. Na to ovaj krene pi*dit treneru nesto.

‘Nije se pojavija u svlacionici bar uru vrimena’

Meni odma pukne film i uvatin ga za vrat. Razdvoje nas ali mene cilu utakmicu drzi ludilo. Zavrsi, i ja u svlacionicu spreman ga se potegnit cin udje. Medjutin valjda je namirisa s*anje i nije se pojavija u svlacionici bar uru vrimena. Dok san se istusira nije dosa a do sutra san se oladija vec. Posli desetak godina sretnen ja Iliju Zourosa(trenera) negdi u Grckoj. Zaleti se on na mene, skoci mi oko vrata i pocne ponavljat. Ti si najbolji igrac kojeg san ikad ima. Onda to nisan kuzija a sad znan.

Najbolji daleko. Tek kasnije san shvatija sta san ima u rukama i koliko san u biti naucija od tebe. Ajde neka mislin se. Svakako igrat u Grckoj za Oly i Pao je nesto posebno. Neznas koji su ludji od kojih ali kad te vole onda te vole. Vjerovatno san jedini u povijesti koji je igra za obe ekipe a da ga vole i vamo i tamo. Inace si izdajnik i otpadnik”, stoji u Rađinoj objavi.