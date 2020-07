O svom odlasku u NBA rekao je da je to za njega u ono vrijeme bila znanstvena fantastika, a kao svog najtežeg protivnika naveo je nekadašnjeg Draženovog suigrača Derricka Colemana

Legendarni hrvatski košarkaš Dino Rađa gostovao je u podcastu Rock Talk Show u kojem je s voditeljima prošao kroz brojne teme, uključujući i svoj staž u NBA ligi te je prokomentirao brojne igrače s kojima i protiv kojih je igrao.

Rađa, koji je bio zvijezda u Grčkoj, izjavio je kako bi najviše volio da je u karijeri imao priliku igrati sa Vassilisom Spanoulisom.

“Gledao sam ga uživo u Londonu. Kako je on sposoban razigravati, kako brzo idu te njegove lopte… Jednostavno, ljudi koji su se bavili košarkom primijete takve stvari”, rekao je Rađa te napomenuo da mu ne bi bilo mrsko zaigrati zajedno u momčadi s Giannisom Antetokounmpom.

Na kavi s Draženom

Pričao je i o Toniju Kukoču kojeg je nazvao svojom “srodnom dušom” i najboljim suigračem s kojim je ikad igrao. Neizbježna tema bio je i Dražen Petrović.

“Petrović? To je tužna priča. Bio je jedan od najboljih igrača s kojim sam igrao. Bio je četiri godine stariji i on mi je bio uzor dok sam odrastao. Bio je momak koji bi ti pokazao kako trenirati i naporno raditi. Puno sam naučio od njega”, počeo je i nastavio.

“Sjeli smo jednom prilikom u kafić kada je i potpisao za Real Madrid za veliki novac. Želio sam platiti kavu, a on ni je rekao da kada zaradim kao on da ću mu onda platiti. Njegova životna lekcija bila je trenirati, trenirati i trenirati. Ništa mu nije drugo bilo važno osim toga da bude što bolji. Divio sam mu se kad sam bio mlad. Ako ste gledali Last Dance i priču u Jordanu… Dražen je bio potpuno isti. Istog mentaliteta”, kazao je Rađa.

No ipak je Rađa odabrao Michaela Jordana ispred Dražena kad su ga pitali tko je boji od njih dvojice. Za Rađu nema premca Jordanu što se toga tiče. Tema je bila i reprezentacija Jugoslavije koja bi, kako Rađa misli, žarila i palila europskom košarkom.

“Da je Jugoslavija ostala na okupu, bila bi prvak Europe sigurno 10-15 puta”, rekao je Rađa koji je prokomentirao i svog nekadašnjeg suigrača Vladu Divca:

“On je jedno veliko dijete. Bio je sjajan igrač i žao mi je da se ozlijedio prije nego je ispunio svoj puni potencijal”, rekao je Rađa te napomenuo da su Srbi naši susjedi i da bi nam trebali biti prijatelji.

O svom odlasku u NBA rekao je da je to za njega u ono vrijeme bila znanstvena fantastika, a kao svog najtežeg protivnika naveo je nekadašnjeg Draženovog suigrača Derricka Colemana.

Cijeli razgovor možete poslušati u nastavku članka: