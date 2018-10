PRVI PORAZ PRVAKA NBA LIGE: Neočekivani junak blokadom zaustavio Curryja, Duranta i društvo, ‘pali’ i Rocketsi i Thunder

Uzbudljiva noć u NBA ligi donosi i prvi poraz prvaka

U NBA ligi košarkaši Denvera priredili su iznenađenje pobijedivši na domaćem terenu u uzbudljivoj završnici branitelje naslova Golden State Warriorse sa 100-98. Tako je Denver ostao bez poraza sa omjerom 3-0. Kod Denvera ponovno je bio odličan srpski centar Nikola Jokić, koji je ostvario 23 koša, 11 skokova i 6 asistencija, dok je Gary Harris ubacio 28 poena.

Stephen Curry je predvodio Golden State sa 30 koševa uz šest asistencija, a Kevin Durant dodao je 20, uz jedanaest skokova i sedam asistencija. Blokada Juancha Hernangomeza zaustavila je zadnji napad prvaka.

U momčad Oklahome vratio se Russell Westbrook. On je upisao 32 poena, 12 skokova i osam asistencija, a Paul George je dodao 29 koševa. No, ni to nije pomoglo, jer su izgubili od Sacramento Kingsa sa 120-131. Oklahoma je i dalje bez pobjede (0-3). U momčadi Sacramenta sedmorica su košarkaša imala dvoznamenkasti učinak, a najbolji je bio Iman Shumpert sa 26 poena.

Žižiću skromna minutaža

I Cleveland još nije okusio pobjedu (0-3). Kod kuće je izgubio od Atlante sa 111-133, a hrvatski centar u dresu Cavaliersa Ante Žižić je u tri i pol minute na terenu upisao 4 koša i 3 skoka. Kod Atlante je briljirao novak Trae Young sa 35 poena i 11 asistencija.

Houston je bez Chrisa Paula, koji je zbog tučnjave dobio dvije utakmice suspenzija, izgubio od LA Clippersa sa 112-115. Tobias Harris sa 23 i Danilo Gallinari sa 20 koševa bili su najbolji kod Clippersa, dok je James Hardena sa 31 poenom i 14 asistencija predvodio Rocketse.

NBA liga, rezultati:

Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks 111-133

(Ante Žižić je igrao 3:25 minute i upisao je 4 koša i 3 skoka za Cleveland)

Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings 120-131

Denver Nuggets – Golden State Warriors 100-98

Los Angeles Clippers – Houston Rockets 115-112