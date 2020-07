PRVI INTERVJU SPORTSKOG DIREKTORA CIBONE MARINA ROZIĆA: Samo za Net.hr otkrio tajnu projekta pod Tornjem u novoj ulozi; ‘Napravili smo velike stvari, radimo veliku priču’

‘U jednom trenutku se pojavila opcija igranja još jedne sezone’

Čini se kako ništa od posljednje sezone u dresu najdražeg kluba. Dugogodišnji kapetan Cibone Marin Rozić definitivno više neće obući dres Vukova.

LEGENDARNI KAPETAN CIBONE OPRAŠTA SE NAKON 16 GODINA U NIZU: ‘Igranje u svetom dresu neusporedivo je s bilo čim. Ostvario sam san’

Barem ne u službenoj utakmici. No, za njega slijedi neka sasvim druga utakmica, karijera. Ona na funkciji sportskog direktora. Kako je to direktor kluba Domagoj Čavlović rekao za službenu klupsku stranicu, usmeno su dogovorili s Rozićem da preuzme mjesto sportskog direktora, predstoji samo službeni potpis te priče po njegovom dolasku u Zagreb.

Visilo je u zraku da odradi sljedeću sezonu do kraja

Iako se naprasnim prekidom sezone oprostio od aktivnog igranja košarke, još je visilo u zraku da odradi sljedeću sezonu do kraja. No, na kraju je ipak prelomio, odlučio okačiti “tenisice od klin”.

Nadali smo se kako bi ga još jednom mogli vidjeti u dresu kluba za koji je nastupao dugi niz godina, kao predvodnika mladih lavova koji žele u klubu koračati njegovim stopama. Još je ranije najavio da mu je ova sezona posljednja, no zatinjalo je i kod njega i razmišljao je o tome odraditi možda ipak tu još jednu sezonu ili definitivno kazati zbog aktivnom igranju košarke. Jer, u Ciboni je bio više od igrača. Karijeru je počeo u zagrebačkom Zrinjevcu, zatim je kratko vrijeme proveo u talijanskom Livornu, a 2004. se priključio zagrebačkom klubu u kojem je ostao do samog kraja, nevjerojatnih 16 godina – u nizu.

“Odluku o košarkaškoj mirovini sam donio još na početku sezone koja je ovako završila kako je završila. Žao mi je što je sezona završila na način na koji je završila, prekidom. Međutim, što je, tu je. To je neka viša sila. Što se tiče moje nove uloge, one sportskog direktora u koju ulazim ali koja još nije službena, u njoj sam već u biti dvije godine. Tako da sam involviran u slaganje momčadi, odnosno u procese koji se događaju unutar kluba. Nije to meni nova uloga”, kazao nam je u uvodu razgovora Marin Rozić, koji nam se javio iz Mostara.

Igrač, osoba poput njega uistinu zaslužuje dostojan oproštaj. Ne ovakav u godini kad je koronavirus paralizirala i košarku. Barem oproštajna utakmica ili nešto slično. Mislili smo kako bi mogao ipak prelomiti i odlučiti odraditi još jednu sezonu. Međutim, ništa od toga…

“U jednom trenutku se pojavila opcija igranja još jedne sezone. Nije se znalo što ćemo i kako ćemo sastaviti momčad, bilo je nekih nedefiniranih stvari. Međutim, jednostavno sam na kraju rekao da je to to. Da vam budem iskren, ne bi bio zadovoljan samim sobom. Osjetio sam da je to to, da više ne bi bilo smisla”, obašnjava nam Marin Rozić.

Momčad za budućnost

Pod Tornjem se stvara jedna Cibona za budućnost, konture momčadi koja bi mogla za koju godinu igrati i važnu ulogu u Europu, pod uvjetom da momčad ostane na okupu, da izdrže sve interese klubova s većim budžetom. Dovedena su dva talentirana hrvatska reprezentativca Mateo Drežnjak i Toni Nakić, koji su priključeni 17-godišnjem košarkaškom biseru Roku Prkačinu. Raskinut je ugovor s Markom Ramljakom i Rokom Badžimom i oni više nisu igrači zagrebačkog kluba.

NISTE NI SVJESNI KAKVOG MEGATALENTIRANOG IGRAČA IMAMO: Iako mu je samo 17 godina, radi čuda na terenu; ‘Odlazak u Zadar? Ma to su gluposti’

No, želja kluba je da Bilinovac i Novačić nastave svoje putovanje s Cibonom. Tu su još mladi vukovi Vucić, Lovre Gnjidić, Branković, Paponja, Porobić te povratnik, iskusni srpski play Marko Ljubičić (32).

Okupljanje prvog sastava predviđeno je za ponedjeljak, 27. srpnja, no postoji opcija i da se početak priprema odgodi za 1. kolovoza. Cibona ima talenta, jednu potentnu momčad koja će u sljedećoj sezoni biti mamac za publiku da dođe u Draženov dom. Stoga, dobro je što je Rozić baš u takvom trenutku došao na funkciju na kojoj može direktno utjecati i na slaganje momčadi, kao i na odluke glede igrača.

ATOMSKO MRŠIĆEVO OTKRIĆE: U reprezentaciji praktički nema takvog igrača; Novi hit hr košarke godinama je radio u tišini

“Gledajte, u zadnjih dvije godine naša ideja je da slažemo zdravu momčad i da mladim igračima damo što veću šansu. Nažalost, u hrvatskim medijima ta naša ideja i nije baš prepoznata. Čak bi rekao, nije dobila plodno tlo. No, meni je drago da su ti mladi košarkaši prepoznali da je Cibona jedna mlada, dobra i zdrava sredina koja čini sve da bi dala priliku mladim igračima. Tu su s nama Nakić i Drežnjak, koji su mogli birati gdje će otići, ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi. A oboje su došli u Cibonu. Nama je to potvrda da radimo dobar posao i da smo na dobrom putu. Doveli smo njih, imamo našeg Prku, još mladih igrača koji dolaze iz juniora… I dalje smo na tom putu da stvorimo mladu, potentnu, dobru momčad. E sad, što će nam donijeti budućnost, vidjet ćemo. Nismo još složili momčad do kraja, imamo neke ideje. Žao mi je što nismo uspjeli dovesti još neke hrvatske igrače. Međutim, što je, tu je. Ne žalimo za ničim. Još smo u postupku slaganja jedne momčadi za novu sezonu koje je ispred nas. Zadovoljno smo učinjenim do sad. Napravili smo dobar posao, velike stvari”.

Roko Rogić je bio je jedan od najtraženijih igrača ovoljetnog prijelaznog roka košarkaša u Hrvatskoj, ali je na kraju zagrebački play prelomio i potpisao za njemački Mitteldeutscher, klub koji je zaključio sezonu u Bundesligi na pretposljednjem mjestu.

‘Roko Ukić bi se u našu priču sjajno uklopio’

Također, postoji žal što kapetan reprezentacije Hrvatske Roko Ukić nije na kraju odlučio doći u Cibonu, nego će igrati za Cedevitu Olimpiju. Ukić bi se sjajno uklopio u momčad koja vrvi mladosti i talentom. Bio bi sjajno rješenje na jedinici, poziciji koja je još otvorena u momčadi i kao mentor mladim igračima.

POD TORNJEM SE UPRAVO DOGAĐA NEŠTO VELIKO: Nevjerojatno da su to realizirali; ‘Razgovaramo i s Rokom Ukićem. Mislimo jako ozbiljno’

“Istina. Roko Ukić bi se u našu priču sjajno uklopio. Treba nam jedna iskusna persona, pogotovo na jedinici, koja bi vodila ovu našu mladu momčad, sve to zajedno učinila boljim i dala još jedan pečat iskustva. Pričao sam osobno s njim, pokušali smo, međutim u ovom trenutku nismo mogli parirati momčadi iz Ljubljane. Oni će se ipak boriti za vrh ABA lige. Kod Roka ta ambicija i dalje postoji, za nekom takvom zanimljivom pričom. Pokušali smo, htjeli smo, međutim nije ispalo tako. Idemo dalje, uvjeren sam da ćemo uspjeti naći jedno dobro rješenje na poziciji playa”, zaključio je novi sportski direktor Cibone Marin Rozić.