Košarkaš Houston Rocketsa, Sterling Brown prije nekoliko je dana sudjelovao u tučnjavi ispred jednog striptiz bara u Miamiju, a sada je u američku javnost isplivala snimka nakon incidenta, odnosno na snimci se može vidjeti kako je košarkaš izgledao nakon makljaže. A izgledao je – loše!

NBA ZVIJEZDA ZAPREPASTILA SVIJET ODVRATNIM PORUKAMA: Durant brutalno izvrijeđao poznatog glumca – ‘Ti si pi*ka, ni žena te ne poštuje’

His teammate, Kevin Porter Jr., and cops appear to have an animated discussion before Brown gets treatment from paramedics.

SLATER SCOOP: Rockets’ Sterling Brown shown full of blood in body-cam video outside Miami strip club.

Bio je sav u krvi, gornji dio tijela mu je kompletno bio krvav dok je razgovarao s policajcima ispred striptiz bara, a s njim je bio i njegov Kevin Porter Jr. Bleatcher Report kako je nekoliko košarkaša Houston Rocketsa uletilo za Browna kako bi ga spasili batina od napadača. Prema detaljima izvještaja američkih medija, Brown je dobio bocu u glavu nakon što je zabunom ušao u pogrešni kombi izvan strip kluba.

A couple of Rockets players, including Kevin Porter Jr., stepped into the altercation to protect Sterling Brown from his assailants, per @ShamsCharania, @KellyIkoNBA

Brown was hit over the head with a bottle in the altercation after entering the wrong van outside of a strip club pic.twitter.com/1XHhMX8nWy

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 21, 2021