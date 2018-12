PRIJETNJA KOJA VISI U ZRAKU: Mario Hezonja igra božićnu utakmicu i (ne) strahuje od udarca u ja*a

Niti New York niti Knicksi nisu prava adresa za bojažljive

Samo jednu pobjedu u posljednjih deset izlazaka na parkete upisala je košarkaška momčad New York Knicks čiji je član i hrvatski igrač Mario Hezonja. Božić im je radni, igrat će utakmicu u svom Madison Square Garednu i to protiv vodeće momčadi Central divizije NBA lige Milwaukee Bucksa.

Posljednji put ove su se dvije momčadi sučelile prvog dana prosinca u trileru koji je otišao na stranu Knicksa čija je 136-134 pobjeda stigla u produžetku utakmice. Hezonja statistički nije bio impresivan, ubacio je tek dva poena, ali ta dva stigla su brutalnim zakucavanjem preko jednog od najboljih košarkaša današnjice Grka Giannisa Antetokounmpa koji je, pak, taj ogled završio sa 33 poena, 19 skokova i sedam asistencija.

Bez straha

A to zakucavanje Hezonja je dodatno začinio prekoračivši suparnika koji je bio na parketu. Jasna je bila Hezonjina poruka, a još jasnije Antetokounmpove riječi nakon ogleda:

“Sljedeći put udarit ću ga u ja*a.”

Prilika se nudi u popodnevnim satima, no Hezonja kaže da nema straha.

“Bez podcjenjivanja, ali ako osjećate strah onda ovo nije mjesto za vas. New York nije mjesto za vas, nije to niti ova momčad”, prenosi The Sun ove Hezonjine riječi, kao i one u kojima on hrabri navijače porukom da je ovaj tim na pravome putu.

“Vjerujemo u ono što radimo”, poručuje hrvatski košarkaš uz tvrdnju da se uočene pogreške, bilo one u obrani ili one u napadu, ispravljaju već na sljedećem treningu.

Put u London

Polovicom sljedećeg mjeseca Knicksi će i prema Londonu gdje će igrati protiv Washington Wizardsa u tamošnjoj O2 Areni.

“Mislim da bismo trebali imati više utakmica u Europi, posebice u Londonu. Jednom sam ondje igrao i jako mi se svidjeli, bit će to nešto posebnoga. Bit ćemo ondje četiri ili pet dana, želim pogledati Chelseajevu utakmicu, no ako će igrati Arsenal bit ću njihov navijač. Ne pričamo u svlačionici još o londonskoj utakmici, ali Frank Ntilikina i ja ćemo u svakom slučaju objasniti momčadi neke stvari. Trebali bi biti uzbuđeni što će vidjeti London, tamošnju kulturu, nešto novoga. Nažalost, neki od ovih igrača nikad nisu bili u Europi pa će za njih to biti sjajno iskustvo.”