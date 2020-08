[FOTO] PRIDRUŽILI SE I HRVATI: Balkanski tulum sad može početi; Ova je fotografija zapalila regiju

Balkanski tulum sad može početi. Nakon što je Goran Dragić, Slovenac koji igra u Miami Heatu, objavio sliku na kojoj se nalazi za stolom s drugim balkanskim igračima, točnije s njih još petoricom i ispijaju pive, u petak je ta slika upotpunjena i ostalim balkanskim igračima koji se nalaze u Lake Buena Visti u Orlandu, gdje se igraju utakmice doigravanja, odnosno postkorona sezona.

JORDAN SPASIO NBA SEZONU NAKON BOJKOTA IGRAČA: ‘Bio je savršena osoba za ovakvu ulogu’

Tako su se na prvoj slici našli srpski centar Boban Marjanović i njegov suigrač iz Dallasa, čudesni 21-godišnji Slovenac Luka Dončić te srpski centar Denvera Nikola Jokić. Na desnoj strani su u prvom planu odlični crnogorski centar Orlanda Nikola Vučević te još dva Slovenca – spomenuti Dragić iz Miamija i Jokićev suigrač Vlatko Čančar.

Neki fanovi primijetili su kako na slici nema hrvatskih košarkaša ni odličnog Jusufa Nurkića pa je bosanski centar na svojem Twitter profilu objavio sliku na kojoj se uz već spomenuto društvo nalaze on te dva Hrvata, Mario Hezonja i Ivica Zubac.

