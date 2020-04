PRIČA O NAJMANJEM NBA DIVU: Dobio je metak sa samo pet godina, a mit je da mu je Jordan jednom rečenicom uništio karijeru

Muggsy je postao i svojevrsna ikona. Najmanji igrač u zemlji divova pojavio se i u kultnom Space Jamu, a ističe da ljudi uvijek u intervjuima s njim spominju “taj prokleti film”

Čovjek prosječne visine vjerojatno bi otišao doma plačući kad bi zaigrao utakmicu protiv NBA zvijezda, a zamislite onda kako je bilo odigrati 14 NBA sezona sa samo 160 centimetara visine. Zna ponešto o tome Tyrone Muggsy Bogues, najmanji div u povijesti NBA lige.

“Uvijek sam bio najmanji na terenu. U svakoj momčadi u kojoj sam igrao, uvijek mi je bilo isto. Nekako su svi rasli osim mene. Ali za mene je to bila velika motivacija. Svima sam želio dati do znanja da sam tu pored njih, što je bilo dosta uznemirujuće. Nisam im dao da se opuste. A ja sam bio neustrašiv”, ispričao je Bogues u svom tekstu za Players Tribune.

Dok je odrastao, na televiziji se vrtjela popularna serija o bandi The Bowery Boys. Jedna je to od bandi koju smo na velikom platnu mogli gledati i u filmu “Bande New Yorka”, a njihov vođa zvao se Muggsy. Kako je Tyrone bio talentiran za krađu lopti na košarkaškom terenu, dobio je nadimak po slavnom gangsteru.

Lopov na terenu

Baltimore, u kojem je Bogues odrastao, grad je poznat po kriminalu, pucnjavama i drogi, a mladi Muggsy se košarkom izvukao iz lošeg društva, no nije ga ostavio neokrznutog. Kad je imao pet godina, izbila je tučnjava i mali Tyrone se našao u krivom mjestu u krivo vrijeme, kako je sam ispričao. Metak iz sačmarice okrznuo mu je ruku. Ranjen je, ali je, srećom, s njim sve bilo u redu.

Sa svojih jedva 160 centimetara visine bio je senzacija gdje god bi se pojavio. Svoju srednju školu vodio je do dvije sezone bez poraza u 30-ak utakmica, a na Sveučilištu Wake Forrest Muggsyjev je dres umirovljen i ušao je u povijest kao jedan od najboljih igrača.

Da bi njegova veličina bila još izraženija, prije nego je stigao u NBA ligu Bogues je s košarkaškom reprezentacijom SAD-a osvojio zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu 1986. godine.

Cirkuski dvojac

Stiglo je vrijeme da NBA ugleda svog najnižeg košarkaša ikad. Washington Bulletsi uzeli su ga kao 12. izbor u prvoj rundi drafta 1987. godine i uparili ga s jednim od najviših košarkaša u povijesti – Manuteom Bolom koji je visok čak 230 centimetara.

Dvojac je postao pravi hit u ligi. Publika je dolazila gledati čudesni dvojac iako Muggsy nije dobivao puno više od 20 minuta po utakmici. Bulletsi su stigli do doigravanja te godine, ali su brzo ispali. Bogues je nakon te sezone otišao u Charlotte Hornetse te je tamo stekao kultni status.

Nova momčad u NBA ligi brzo je stekla simpatije navijača. Nakon četiri sezone “drljanja” po dnu, postali su Hornetsi vrlo neugodan protivnik i stalni sudionici doigravanja. 1993. godine stigli su do petog mjesta konferencije i do polufinala Istoka, gdje su ih izbacili Knicksi.

Afera Jordan

Zanimljivo, u Muggsyjevoj eri dvaput su ih izbacivali Knicksi, a jednom Bullsi. Upravo je u toj seriji protiv Bullsa 1995. godine nastala je legenda da je Michael Jordan jednom rečenicom uništio karijeru Muggsyja Boguesa. Naime, Bogues je iznenađujuće u jednom napadu zaustavio Jordana dok ga je ovaj pokušao leđima izgurati prema košu. Ukrao mu je loptu, a Jordan se navodno osvetio kasnije.

“Pucaj, jebeni patuljče”, vikao je Jordan Muggsyu. Mnogi su mediji prenijeli tu Jordanovu izjavu, a bio je to i vrhunac Boguesove karijere te su mu brojke polako počele opadati. Naivno bi bilo vjerovati da bi malo trash talka uništilo starog gangstera iz Baltimorea. Doživio je Muggsy gadnu ozljedu koja ga je unazadila, ali odigrao je još nakon toga pune četiri sezone i dvije “krnje” sa po samo nekoliko utakmica. Umirovio se nakon ukupno 14 sezona, a posljednji klub bio mu je Toronto.

Njegove brojke nisu impresivne, najviše što je zabijao bilo je 11 poena u prosjeku, ali bio je strašan playmaker (10,7 asistencija po utakmici mu je rekord), a ostat ću upamćen u kao jedan od najboljih kradljivaca u povijesti NBA lige (1,5 po utakmici u prosjeku u karijeri).

Muggsy je postao i svojevrsna ikona. Najmanji igrač u zemlji divova pojavio se i u kultnom Space Jamu, a ističe da ljudi uvijek u intervjuima s njim spominju “taj prokleti film”. Bilo bi zanimljivo vidjeti ga u današnjem NBA-u sa svom tom brzinom i pregledom igre jer igrači poput njega uvijek mogu igrati. Kažu da se košarkaše može naučiti sve osim visine. Muggsy je pokazao da se veličina igrača ne mjeri u centimetrima.