PRIČA IZ KULISE: Phil Jackson bio je jako strog prema Toniju Kukoču; ‘Znao sam da mi ništa neće biti dano’

Michael Jordan 1993. otišao je u svoju prvu mirovinu. Momčad je ostala u krilu Scottie Pippenu, koji je postao prva violina momčadi. Kao što je to Phil Jackson rekao još tada, što se može vidjeti u megapopularnom ESPN-ovom dokumentarnom filmu “Posljednji Ples” (The Last Dance), Scottie je sad istupio iz sjene jedne velike figure i sad sva svjetla reflektora velike pozornice uperena su prema njemu.

Dolazak u Bullse

No, taman kad je Jordan otišao, u Chicago Bullse konačno je došao Toni Kukoč. Stasiti 25-godišnji Splićanin, koji je u trenutku dolaska u NBA ligu bio najbolji europski košarkaš, trostruki osvajač MVP nagrade za najboljeg europskog košarkaša u dresu Benettona, osvajač tri naslova prvaka Europe uzastopno sa Jugoplastikom i kasnije POP-84, dugo je bio velika želja Jerryja Krausea koji mu je, doduše, mameći ga da dođe u Bullse govorio, između ostalog, i da će igrati uz Jordana i Pippena.

Odlazak u mirovinu Michaela Jordana bilo je, stoga, i svojevrsno razočaranje za Tonija. No i prilika da dobije i veće ovlasti, kao buduća svojevrsna desna ruka Pippena.

Na početku sezone 1993./1994., to su Pippenu u igri bili B.J Amstrong i Horace Grant. No, Kukoč je malo-pomalo stasao i rastao, iz dana u dan, utakmice u utakmicu. Iako mu nije bilo lagano u početku, posebno zbog novih zahtjeva u igri i povećanja kilograma…

‘Znam da mi ništa neće biti dano u NBA ligi’

Novinarka Melissa Isaacson, koja je u to vrijeme, točnije od 1990. do 2009., pisala za Chicago Tribune, kazala je kako je Toni Kukoč bio tipični europski košarkaš u to vrijeme. “Bio je nevjerojatan šuter, međutim obrana mu nije bila baš nešto. Phil Jackson je bio vrlo strog prema njemu”.

Kukoč to objašnjava riječima:

“U redu, razumijem taj dio. Došao sam ovdje i ništa mi neće biti dano, samo zato što sam bio uspješan u Europi. No, očito da je potrebno i vrijeme da bi nešto dokazao svom suigraču i obrnuto. Te sezone smo puno pobjeđivali. Osjetio sam već tada OK, postoji šansa da se ipak bez Michaela probijemo do finala”.

No, nisu se probili. Glatko su u prvom krugu doigravanja prošli Marka Pricea i Cleveland Cavalierse, da bi u polufinalu Istoka s 4:3 u seriji izgubili od New York Knicksa.