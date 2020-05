Nema kraja lošim vijestima. Petak 22. svibnja 2020. pamtit će se po tome što smo doznali za smrt omiljenog boksačkog trenera iz BK Gladijator Zdravka Žagija Žagara, kao i za smrt bivšeg nogometaša Rudeša, Francuza Jordana Diakiesea (24) koji je preminuo u četvrtak u Parizu, a nakon toga doznali smo kako nas je napustio legendarni talijanski nogometni trener Lazija, Napolija i Intera Luigi “Gigi” Simoni (82), koji je preminuo godinu dana nakon što mu je dijagnosticirana teška bolest.

I'm no fan of the Jazz, but a big fan of Jerry Sloan the person. My lone encounter with him in the early 2000's: We passed each other in the hallway near the locker rooms at Compaq Center. He stopped, smiled & asked me how I was doing like he'd known me for years. #RIPJerrySloan https://t.co/EDpnVHZRDT

— Jeremy Foster (@Houston923FM) May 22, 2020