Bogdanović prekinuo niz utakmice s najmanje 20 poena

Košarkaši Utah Jazza noćas su po hrvatskom vremenu doživjeli i svoj drugi uzastopni poraz. Bolji od njih u Salt Lake Cityju bili su Portland Trail Blazersi sa 105:98. Trail Blazersi su pobijedili i u petoj uzastopnoj utakmici i zabilježili devetu pobjedu u posljednjem 10 svom okršaju. Portland se izjednačio s Dallasom i sad je na petoj poziciji u zapadnoj konferenciji. Utah je i dalje momčad s najboljim skorom u NBA ligi (50-20). Phoenix Darija Šarića ima skor 48-21, drugi najbolji u ligi.

Portland Trail Blazers are RED HOT & have won 9 of their last 10 games after their WIN over Utah tonight! 🔥 Lillard over that span: 29.4 PPG, 7.6 APG, 4.8 RPG, 49 FG%, 48.5 3P% Blazers are 5TH IN THE WEST! 😳 pic.twitter.com/qX5XCLcfz8 — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) May 13, 2021

BRUTALNA PARTIJA HRVATSKE NBA ZVIJEZDE: Pogledajte prekrasnu akciju i monstruozno zakucavanje Ivice Zubca

Bogdanović zabio samo 12 poena, loš šut za tricu

Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović, nakon osam utakmica u kojima je zabio najmanje 20 poena, od toga 7 puta je išao iznad 20 poena, jednom čak zabio i 48, dva puta išao iznad 30, ovog puta pružio je nešto skromniju partiju.

Za 34 minute igre ubacio je samo 12 poena uz 4 skoka, uz šut iz igre 5-14 (35.7%), za tricu 0-5, slobodna 2-4. Trenutno je na prosjeku od 17.0 poena, 3.9 skoka i 1.9 asistencija po susretu.

U ovoj akciji je prvo promašio tricu, da bi nakon toga zabio iz drugog pokušaja…

📂 Documents

└📁 Bojan Bogdanović traits

└📁 giving up after a play

└⚠️ File Not Found pic.twitter.com/r462lqa6wo — utahjazz (@utahjazz) May 13, 2021

Damian Lillard (30 PTS) and CJ McCollum (26 PTS) fuel the @trailblazers as they stay at #5 in the West with their 5th straight win! Carmelo Anthony: 18 PTS, 4 3PM

Jusuf Nurkic: 11 PTS, 15 REB, 6 AST pic.twitter.com/vaioMAAr3i — NBA (@NBA) May 13, 2021

Portland looks to duplicate what Golden State did in beating Jazz and #Suns on back-to-back nights. Warriors did it at home. Blazers trying to do the same, but on the road. Pulled off first part tonight at Utah. Phoenix awaits them tomorrow. #RipCity https://t.co/G2CtWExn9k pic.twitter.com/g338k9qe13 — Duane Rankin (@DuaneRankin) May 13, 2021

Jordan Clarkson i Rudy Gobert briljirali

Najzaslužniji za pobjedu Blazersa bio je Damian Lillard sa 30 poena i 6 asistencija. C.J. Mccolum odlično ga je pratio sa 26 poena, dok je Carmelo Anthony ušao s klupe i dodao 18. Jusuf Nurkić upisao je double-double učinak 11 poena i 15 skoka.

Jusuf Nurkic: 11 points, 15 boards, 6 assists, 4 blocks, 3 steals, and Portland held Utah under 100 points. Take notice: @bosnianbeast27 makes this Blazers team incredibly dangerous 🔥 pic.twitter.com/6qqChZgExT — Brandon Goldner (@GoldnerPDX) May 13, 2021

U redovima poražene momčadi, jedan od kandidata za najboljeg 6. igrača lige Jordan Clarkson briljirao je s 29 poena, 4 skoka i 3 asistencije, centar Rudy Gobert dodao je 15 poena uz čak 20 skokova (najbolji skakač utakmice) dok je Joe Ingles zabio 14.

With players like Rudy Gobert, it’s in the subtle details where you see their value. His presence deters two shots at the rim here (the first against Damian Lillard and the second against CJ McCollum). The deterrence occurs while Utah’s defensive alignment remains in tact. pic.twitter.com/vllTtO9L1P — Positive Residual (@presidual) May 13, 2021

Rezultati NBA utakmica odigranih noćas po hrvatskom vremenu:

Atlanta – Washington 120:116

Brooklyn – San Antonio 128:116

Cleveland – Boston 102:94

Dallas – New Orleans 125:107

Utah – Portland 98:105

LA Lakers – Houston 124:122