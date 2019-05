PREDSTAVLJEN NOVI IZBORNIK HRVATSKIH KOŠARKAŠA: Mršić najavio kako će izgledati izabrana vrsta koja je dotaknula dno

Dražen Anzulović je bivši, hrvatski košarkaši imaju novog izbornika

“Ambiciozan sam, imam vjeru u sebe i vjeru u hrvatsku košarku”, rekao je 48-godišnji Veljko Mršić koji je u petak u Zagrebu predstavljen kao 13. izbornik muške seniorske reprezentacije s kojom će mu glavni zadatak biti izboriti nastup na Europskom prvenstvu 2021. godine.

Mršića je u dan prije izbornikom imenovao Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza, koji je na istoj sjednici razriješio dosadašnjeg izbornika Dražena Anzulovića, pod čijim vodstvom reprezentacija nije uspjela izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo kojem će ove godine domaćin biti Kina. Mršić je u mandatu sadašnjeg vodstva Saveza već četvrti izbornik, nakon Aleksandra Petrovića, Ivice Skelina i Anzulovića.

Hrvatska košarka na najnižim granama

“Zaželio bih Veljku puno sreće, puno dobrih utakmica, puno pobjeda u nadolazećem programu koji nas očekuje kroz ovo ljeto i, naravno, početak kvalifikacija za Europsko prvenstvo”, rekao je predsjednik HKS-a Stojko Vranković.

“Zahvaljujem čelnicima Saveza na povjerenju. Sretan sam zbog ovog izbora, jedva čekam da sve počne i da pokušamo napraviti najviše što se može”, odgovorio mu je zahvalom Veljko Mršić, bivši Vrankovićev suigrač iz hrvatske reprezentacije, koji je nakon bogate i uspješne igračke karijere svoje trenersko ime gradio na klupama Splita, Varesea, Cibone, Cedevite i Bilbaa.

Na izborničku dužnost dolazi s komotne pozicije sportskog direktora u Cedeviti, a preuzima klupu reprezentacije koja nikad nije bila na nižim granama, koja je propustila plasman na Svjetsko prvenstvo zahvaljujući porazima od reprezentacija bez košarkaškog pedigrea kao što su Nizozemska i Rumunjska.

“Ja sam ambiciozan. Imam vjeru u sebe i vjeru u hrvatsku košarku. Najlakše je podviti rep i otići. Ta košarka nam je dala sve, to što jesmo smo zbog toga što smo igrali u Hrvatskoj, što smo tu nešto napravili. Ona nam je puno toga omogućila i trebamo to vratiti”, pojasnio je svoju odluku o preuzimanju reprezentacije Mršić koji nije bio jedini kandidat za izborničku poziciju.

“To su isto špekulacije, tko je odbio, tko nije. Razgovarao sam s ljudima koji su tu. Iznio sam svoje ideje, našli smo se i sada idemo raditi.”

Zvat će najbolje

Mršićevi prvi potezi bit će razgovor s potencijalnim kandidatima za reprezentaciju i slaganje stručnog stožera.

“Mislimo zvati one koji su najbolji u datom trenutku i koji su spremni da reprezentacija ostvari ciljeve koje smo zadali. Moramo stvoriti momčad, izabrati igrače koji to mogu podnijeti po košarkaškim vještinama i psiho-fizičkim osobinama, dovesti one koji su se spremni staviti u službu reprezentacije. Nije lako uigrati momčad, ako se u kvalifikacijama momčad mijenja iz akcije u akciju. Moramo napraviti bazu, 15 do 20 igrača s ovima iz NBA lige, napraviti momčad koja će igrati zajedno, koja će se poznavati i pokušati ostvariti minimalne ciljeve koje smo postavili.”

Prema reakcijama na društvenim mrežama, Mršićevo imenovanje za izbornika dočekano je s dosta odobravanja.

“Jako mi je drago, puno mi znači. Pokušat ću opravdati to povjerenje koje su čelnici imali od mene i javnost što očekuje. Imam vjere, imam iskustva, puno sam toga već i prošao u zadnjih desetak godina. Treba to opravdati.”

“Veljka znam jako dugo, još iz igračkih dana kad je kao mladac došao u reprezentaciju. Poznam njegov karakter i radne navike. Od jednog dobrog i lagodnijeg života u košarkaškom smislu, prihvatio je ovaj veliki izazov, gdje situacija baš nije bajna. Želim mu poručiti da ćemo samo s dobrim radom i pobjedama doći do cilja”, izjavio je Stojko Vranković koji je uz Dina Rađu najzaslužniji što će hrvatska reprezentacija ovog ljeta dobiti priliku za uigravanje na NBA Ljetnoj ligi u Las Vegasu.

Velika prilika

Mršić još nije mogao govoriti o potencijalnim kandidatima, iako je jasno da će tamo Hrvatska nastupiti bez najboljih igrača, onih iz NBA lige.

“Pokušat ćemo napraviti najbolju moguću selekciju u tom trenutku. To je velika prilika za promociju naše košarke. Ovo je prilika da se kroz dva tjedna priprema i desetak dana turnira postaviti konture. Zato bi bilo dobro da imamo sedam – osam igrača koji će biti u kvalifikacijama i to mi je cilj. Pokušat ćemo napraviti i da naši NBA igrači dođu tamo, da budu dio reprezentacije. To bi bilo dobro da počnemo stvarati pozitivnu atmosferu oko selekcije i u njoj”, istaknuo je novi izbornik te dodao da u jačanju reprezentativne selekcije ključnu ulogu imaju klubovi.

“Kroz klubove se rade reprezentativci. Rad u klubovima i klubove se mora dići na višu razinu. Premala smo država da možemo biti razjedinjeni i raditi neke rezultate. Moramo raditi svi zajedno. Svjedok sam da nije sve idealno, ali nadam se da ćemo razgovorom doći do toga da svi guramo ista kola. Kad sam prije tri godine bio u Cedeviti prije olimpijskih igara, tada smo kroz Euroligu dobiti tri igrača u selekciji, od toga dva bitna, Bilana i Babića.”

Za razliku od seniorske reprezentacije, Hrvatska ima kadetske prvake Europe, a reprezentacija do 20 godina stigla je do srebra. Hoće li se na Mršićevom popisu naći i mladi talenti?

Promoviranje mladih

“Kroz trenersku karijeru sam sam davao priliku mladim igračima. Mi moramo raditi momčad za kvalifikacije koja može iznijeti rezultat sada, odmah, ali sigurno će biti mjesta i za dvojicu-trojicu mlađih igrača na EuroBasketu 2021. Ideja je, i moja i ljudi u Savezu, da te mlađe igrače koji su potencijal promoviramo, da ih guramo, da uz ove starije stasaju. Sigurno ima puno igrača koji mogu igrati protiv Nizozemske, Rumunjske i sličnih reprezentacija, ali moramo naći njih 10 – 15 koji će u budućnosti igrati protiv Litve, Francuske, Španjolske i koji mogu dobivati takve utakmice.”

Mršić kaže da će selekciji reprezentativaca pristupiti vrlo studiozno.

“Uz košarkaške vještine, psiho-fizičke osobine su jako bitne. Već na tim prvim okupljanjima ćemo u stožeru imati osobe koje će provesti testiranja, tako da imamo osobine ličnosti svakog pojedinog igrača i da znamo s kim možemo ići u rad.”

Ideja o mogućem ponovnom angažiranju stranca na pojedinoj poziciji nije odbačena, ali čini se malo vjerojatnom.

Stranac? Upitno

“Kroz sva ta testiranja ćemo vidjeti što tražimo, da vidimo imamo li ono što nas zadovoljava. Onda ćemo donositi neke odluke”, rekao je Mršić, dok je Stojko Vranković po tom pitanju bio određeniji:

“Što se tiče stranca, s obzirom na odnos FIBA – Euroliga, to je vrlo upitno. Dobrog stranca dovesti, znači da ima dobre mogućnosti za igranje u Euroligi i onda opet nismo napravili ništa, jer ga ne možemo koristiti. A pitanje je i koliko su spremni provesti ljeta na pripremama za europska ili svjetska prvenstva.”

Osim NBA Ljetne lige, hrvatska reprezentacija će u kolovozu sudjelovati na turniru u Kini, koji će biti zadnja provjera za momčadi kojima slijedi nastup na Svjetskom prvenstvu, ali i prilika našim košarkašima za uigravanje uoči kvalifikacija za EuroBasket 2021., koje će započeti u studenom ove godine.