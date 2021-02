Mladim igračima posebno je potrebna komunikacija, a nje nije bilo

Sve je iznenadila vijest kako Ivan Velić više nije trener košarkaša Cibone. Tim više, jer je došla odmah nakon sinoćnje pobjede nad Krkom u Zagrebu 78:69, odnosno one prije četiri dana nad Borcem 69:65.

Manjak komunikacije s mladim igračima

Kad tome pridodamo i to da Cibona ima plan razvoja mladih igrača, čime rezultat stoga nije toliko baš u prvom planu, onda čitava priča dobiva još nejasnije u konture.

Iz neslužbenih, ali pouzdanih izvora doznajemo kako je Ivan Velić dobio otkaz, između ostalog, i zbog kroničnog manjka komunikacije s igračima, odnosno manjka energije koja je potrebna za ulogu nekog koji od skupa mladih talenata radi momčad za budućnost, odnosno potrebnu kako bi se od Prkačina, Drežnjaka, Nakića i ostalih stvorili dobri igrači, gledajući na talent koji neosporno imaju, ali ne pokazuju u tolikoj mjeri.

Mladim igračima posebno je potrebna komunikacija u takvim situacijama.

Uz to, bili su tu i neki potezi koji se nisu svidjeli čelnicima kluba, poput onog kad je prošlog tjedna Velić dao slobodan dan dečkima nakon pobjede nad Borcem, u kojoj Branković nije odigrao ni minute a Gnjidić nešto malo, umjesto laganog šuterskog treninga s kojim će mlade igrače držati u ritmu.

Momčadi je, stoga, bio potreban neki šok, a u Ciboni su zaključili kako je zahvaliti se na suradnji Veliću jednostavno jedina nužna i realna opcija. Čelnicima kluba jako je bitno kako izgledaju mladi igrači i u tom smjeru rade.

Doznajemo i kako je Velić imao malo nešto komunikacije s kapetanom Rokom Prkačinom, ali samo što su u klubu dosta to isforsirali, dok s Nakićem navodno praktički nije progovorio od kad je došao u klub. Dečima treba učitelj, ne samo trener, a Velić to po ljudima u klubu nije bio…

Manjak energije i jalova, ispuhana igra mladića koji bi trebali letjeti parketom

Uz to, jedna mlada momčad koja bi trebala letjeti po parketu ne izgleda tako rastrčano, muči se i protiv realno, na papiru slabijih ekipa. Iako su pobijedili u posljednje dvije utakmice, na površinu je izašlo to mučenje protiv momčadi koje bi trebali laganije pobjeđivati. Ljudi u klubu nisu imali osjećaja da je momčad na dobrom putu.

Nije presudila ni pobjeda niti poraz. Sportski direktor i legenda kluba Marin Rozić bio je svaki dan s igračima, nikako ni on nije bio sretan zbog ne bavljenja s mladima. Nema sumnje kako je Ivan Velić dobar trener, ali po prvi put se našao u situaciji u kojoj ima dragulje poput Prkačina, Nakića, Drežnjaka, Gnjidića, Brankovića… Puno se razgovaralo u klubu o situaciji, pogotovo kad su neke utakmice jednostavno prošle pokraj Cibone, u kojima su zagrebački košarkaši morali pokazati više, ne nužno pobijediti, nego se muški potući onako do kraja…

Nastao je dojam kako se na neke susrete došli samo odraditi. Protiv Cedevite Olimpije 13. prosinca u 10. kolu ABA lige zamrznuti su bili na -25 (100:75). Imali su od spomenute Cedevite Olimpije do pobjede nad Borcem niz od 4 uzastopna poraza u regionalnoj ligi. Izgledalo je to jalovo, ispuhano…

Kompletno loš dojam

Nije se htjelo u klubu stvari gurati pod tepih, zatvarati oči pred nečim što očito ne daje rezultate, bez obzira o tome što je Velić sezoni 2018./2019. ostvario uspjeh za pamćenje, kada je van svih očekivanja uzeo trofej prvaka države protiv favorizirane Cedevite, pobjedivši ju u finalu s metlom 4:0 u seriji.

No, to je bila jedna drugačija situacija u kojoj je Velić imao iskustvo koje je rotirao, a ovo sad je jedna sasvim druga u kojoj se, prema ljudima u klubu, nije iskazao.

Vladimir Jovanović preuzima Cibonu

Danas u Zagreb dolazi srpski trener, mladi stručnjak Vladimir Jovanović (36) koji će definitivno preuzeti prvu momčad Vukova. Riječ je o čovjeku koji je od 2017. do 2020. s uspjehom vodio beogradski FMP i pomoćniku izbornika srpske reprezentacije Igora Kokoškova. Također, iskustvo je stjecao i vodeći momčad Crvene zvezde do 18 godina. On i Dario Gjergja, koji je pokazao želju da dođe ali je mogao preuzeti momčad tek na ljeto a ne odmah, bile su jedine dvije opcije s kojima se razgovaralo. Gjergja u Oostendeu ima još ugovor na 4 godine i gazda kluba nije htio ni čuti za njegov odlazak s klupe prve momčadi.

Zanimljivo, ali ima i odštetu po kojoj, ako ide u Euroligu, dobiva simboličnu cifru, no doznajemo da, kad je Dario Gjergja molio gazdu kluba da ga se pusti da preuzme Cibonu na ljeto, ovaj mu je rekao kako takvo što ne dolazi u obzir.

Inače, i Jovanović i Gjergja su treneri koji su poznati kao veliki radnici, koji stalno unutra, znaju raditi s mladima, non-stop s njima komunicirati, pričati s njima. Ne izlaze iz dvorane, u potpunosti su posvećeni samo i isključivo igračima. Također, na treninzima puno individualno rade s igračima u svim aspektima igre, pa čak i tehnici.

Kako će se ovaj šok za momčad odraziti, kakvog će efekta imati, vidjet ćemo vrlo brzo. Trenutno je Cibona 9. u ABA ligi sa skorom 5 pobjeda i 10 poraza, odnosno 20 bodova. U HT Premijer ligi su na 6. mjestu sa skorom 12 pobjeda i 3 poraza, odnosno 27 bodova.