POVRATNIK U HRVATSKU OTVORENO O OTKAZIMA KOŠARKAŠA: ‘Bolje je ne davati pompozne izjave o časti igranja za reprezentaciju’

Hrvoje Perić o tome zašto je odbio pozive u prošlosti

Hrvatski košarkaš Hrvoje Perić nakon dugo vremena vratio se u reprezentaciju. Posljednje utakmice odradio je 2010. godine. Igrao je i kvalifikacije za prvenstvo u Španjolskoj pod izbornikom Jasminom Repešom, a kada je Hrvatsku vodio Josip Vranković uoči Svjetskog prvenstva u Turskoj ispao je iz momčadi kao 13. igrač. Iako je nekoliko puta još bio na popisima, nije pronalazio svoje mjesto među najboljih 12.

“Rekao mi je i da na mene računa za ovaj kvalifikacijski ciklus”

“U međuvremenu me bio zvao izbornik Repeša, ali sam odbio. Bilo je to na kraju sezone kada mi je isticao ugovor s Malagom, a on je dolazio u Unicaju. Imali smo neke nesuglasice, on me pozvao u reprezentaciju, a ja sam odbio poziv. Prošlog me ljeta kontaktirao izbornik Petrović. Rekao mi je da sam na širem popisu, ali da su na mojoj poziciji Šarić i Bender i da ću biti osigurač ako se nešto ne daj Bože dogodi. Rekao mi je i da na mene računa za ovaj kvalifikacijski ciklus. Očekivao je da će ostvariti dobar rezultat na EuroBasketu i ostati izbornik”, rekao je Perić u opširnom razgovoru na basketball.hr.

Hrvatska se ne nalazi u dobroj poziciji uoči nastavka kvalifikacija, upisala je dva poraza protiv Nizozemske i Italije.



“Drago mi je da sam tu”

“Svima je prva asocijacija na igranje u reprezentaciji – velika čast. Ali, ne želim biti licemjeran. Meni je uistinu drago da sam tu. Izbornik Skelin me pozvao, a ja sam prihvatio. Dat ću sve od sebe i profesionalno odraditi sve što mogu – govori Perić i objašnjava na što je mislio – kada me izbornik nazvao zamolio sam ga da prespavam i nakon toga donesem odluku. Razmislio sam što i kako te sam se odlučio odazvati. Čuli smo se nakon par dana i to sam mu i obznanio”, objasnio je Perić.

Dotaknuo se i sve češćih otkaza hrvatski košarkaša, i na ovom popisu nedostaju neka imena.

“Onda je bolje ne davati pompozne izjave”

“Osjetljivo je to pitanje. Često se stavlja stigma na ljude koji odbiju poziv u reprezentaciju, no ja osobno smatram da svatko ima svoju karijeru i svatko radi ono što misli da je najbolje za njega. Nekome se nešto uklapa u planove, nekome ne. Ali, ne treba osuđivati. No, ako je već tako onda je bolje ne davati pompozne izjave o časti igranja za reprezentaciju, a onda kada dođe poziv za okupljanje netragom nestati”, zaključio je Perić za basketball.hr.

Hrvatska košarkaška reprezentacija 23. i 26. veljače igra dvije važne utakmice protiv Rumunjske i Nizozemske u sklopu skupine D kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje je sljedeće godine održava u Kini. Prva utakmica protiv Rumunjske igra se u petak s početkom u 18 sati u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru.